ハイアット リージェンシー 京都のトラットリア セッテでイタリアンディナーを楽しんできた
ハイアット リージェンシー 京都では、本格イタリアンをカジュアルに楽しめる｢トラットリア セッテ｣があります。シェフ特製のパスタや特製ピザ窯で焼き上げた自家製ピザが楽しめます。ランチとディナーで利用でき、今回はディナーで楽しんできました。別記事では、ハイアット リージェンシー 京都に宿泊したことも紹介しているので、参考にしてみてください。
本格イタリアンをカジュアルに楽しむ｢トラットリア セッテ｣
｢トラットリア セッテ｣は、ロビーにあるらせん階段より2階へあがります。(エレベーターを利用したい方は、スタッフの方へお伝えください)店内にはショーキッチンもあり、開放的な雰囲気。
今回は、ディナーメニューの3コース｢Cena da Sette｣4900円(税込)をいただきました。前菜は、｢ブラータカプレーゼ｣です。おしゃれですね。
パンには、オリーブオイルをつけていただくのがおすすめです。
メイン料理はパスタまたはピザ
メイン料理は、パスタまたはピザから選べます。今回は2名で伺ったので、パスタとピザをそれぞれ1つずつ選びました。
ピザは、｢ピッツァ クアトロフォルマッジ｣を選びました。モッツァレラ、タレッジョ、ゴルゴンゾーラ、グラナパダーノのチーズがおいしい。
パスタは、｢アサリとアスパラガスのリングイネ｣を選びました。アサリの旨味と白ワインとニンニクのソースが相性抜群でした。2名でシェアして、お腹いっぱいになりました!
デザートは｢セッテティラミス｣で、甘みとほろ苦さのバランスがおいしい。
ドリンクのおすすめ
ドリンクはついていないので、ノンアルコール｢アーノルドパーマー｣950円(税込)をいただきました。レモンアイスティーにローズマリーの香りがアクセントになって、爽やかな味わいでした。
いかがでしたか。ハイアット リージェンシー 京都の｢トラットリア セッテ｣で、本格イタリアンを楽しんでくださいね。
また、他にも地元産の最高の食材で巧みに作られた美味しいカフェ料理がいただける｢カフェ 33｣や五感で楽しむ全く新しいダイニング体験ができる｢Le Petit Chef(ル･プチシェフ）｣などのレストランもあります。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
トラットリア セッテ
ランチ: 11:30分～15:00(ラストオーダー14:30)
ディナー: 17:30～21:30 (アラカルトのラストオーダー21:00、コースのラストオーダー20:30)
取材協力/ハイアット リージェンシー 京都