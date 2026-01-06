6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

俳優・演出家で「少年隊」メンバーの錦織一清さんが、自身のＸを更新。

地震の影響で、乗っていた新幹線が一時ストップしたことを報告しました。



１０時５９分、錦織一清さんは「現在出張中ですが、地震の影響で新幹線 運転見合わせです。」と、投稿。



続けて「たどりつけるだろうか・・・」「今日明け方の夢が、地震だったんだよね。」と、記しました。







更に、続く投稿で「何度か車内アナウンスがあるが、動く気配無し・・・」と、車内の写真を添えて状況を綴りました。







そして１１時５５分、錦織一清さんは、Ｘを更新し「動き始めました！ ご心配おかけしました。」と、新幹線が動き出したことを報告しています。









この投稿にファンからは「良かったです！ 地震が落ち着くと良いのですが 念のため、電気があるうちに スマホの充電しておいてくださいね。」・「良かったです。 何事もなく無事目的地までつきますように。 そしてお互い余震などに気をつけましょう」・「状況を知らせてくださってありがとうございます。くれぐれも安全第一で、お気をつけください。」などの反響が寄せられています。





