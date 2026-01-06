12月19日から同25日にかけ開催されたマクドナルドのチキンナゲット15ピースが期間限定でお得になるセール。そのナゲットを使い、まさかの「チキン南蛮」を錬成するという投稿がXで注目を集めています。



【写真】いつものナゲットが夕飯のご馳走に！

「おいらは天才なのでマックがナゲット15ピースのセールをやってる時はテイクアウトにして490円のチキン南蛮を錬成します」



そんな一言とともに投稿された写真には、甘酢ダレをまとったナゲットが堂々の一皿に。



投稿主は、吉本興業所属の芸人・はじめちゃんさん(@hajimechan_ysmt)です。話題のアイデアについて、はじめちゃんさんに話を聞きました。



ーー今回、ナゲットでチキン南蛮を作ろうと思ったきっかけを教えてください。



はじめちゃん：マクドナルドのナゲットが好きで、定期的に開催される15ピースセールを別の角度で楽しみたいと思ったからです。チキン南蛮も好きですし、そもそも自分アレンジで自分好みの料理を作るのも好きなので。



ーー使用している調味料や材料について教えてください。



はじめちゃん：甘酢タレは、醤油2・お酢1・砂糖1・みりん1の割合です。タルタルは、ゆで卵1個、玉ねぎ1/2個、マヨネーズ3、お酢1、砂糖1、塩コショウ少々、にんにく少々、醤油を入れて作っています。



ーー調理の際のこだわりポイントはありますか？



はじめちゃん：あんまりナゲットに火を通したくないので、甘酢ダレは先に完成させておいて、絡める程度にしています。ナゲットの衣がタレをとてもよく吸ってくれるので、それだけでもしみしみになります。



ーー投稿には多くの反応が寄せられました。印象に残っているものは？



はじめちゃん：「作ってみました！」とか「天才！」みたいな肯定的な意見がうれしく印象に残ってます。みんなナゲットもチキン南蛮も好きなんだなって、愛と食の興味への豊かさを感じました！万バズを体感できて、良い機会になりました。



◇ ◇



「揚げたり切ったりしなくていいからめっちゃ楽！！」「テイクアウトして一手間加えるだけで、こんなご馳走になるなら絶対真似します。」「490円でちゃんとした夕飯作れるの最高…」と多くのコメントが寄せられた今回の投稿。手軽なファストフードを、自分なりの工夫で楽しんでみてはいかがでしょうか？



【はじめちゃんプロフィル】

1997年4月18日生まれ 福岡県太宰府市出身 身長/体重：168cm /90kg 血液型：O型 趣味：アイドル(主にHKT484・坂道系)/ドラクエ/ボードゲーム/読書(ジャンル問わず)/プロ野球観戦(千葉ロッテマリーンズ)/料理 特技：勉強(九州大学法学部卒)得意科目：英語・国語/アイドルの知識・ドルヲタモノマネ/柔道(二段)/激辛に強い



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）