【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】実家のサポート万歳！義両親には着拒され＜第2話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第2話 疎遠の義両親【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
セリナさん夫婦は結婚当初、お互いの実家のちょうど真ん中あたりに部屋を借りていました。そして自分の実家ばかりひいきすることなく、それぞれ同じくらいの頻度で孫を連れて遊びに行っていたのだとか。孫たちと積極的に遊んでくれるうえに、困ったときには文句ひとつ言わず預かってくれる実家の両親。かたや何かとギスギスしていて、あまり孫の面倒を見たがらない義両親。そんな状況では、物理的にも心理的にも義実家から遠ざかりたくなってしまうのも当然の話ですよね……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第2話 疎遠の義両親【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
セリナさん夫婦は結婚当初、お互いの実家のちょうど真ん中あたりに部屋を借りていました。そして自分の実家ばかりひいきすることなく、それぞれ同じくらいの頻度で孫を連れて遊びに行っていたのだとか。孫たちと積極的に遊んでくれるうえに、困ったときには文句ひとつ言わず預かってくれる実家の両親。かたや何かとギスギスしていて、あまり孫の面倒を見たがらない義両親。そんな状況では、物理的にも心理的にも義実家から遠ざかりたくなってしまうのも当然の話ですよね……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙