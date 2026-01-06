川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」
川崎春花はスタッフが運用する公式インスタグラムを自ら更新。「みなさんご無沙汰しております。川崎春花です！ 応援していただきありがとうございます」と元気に挨拶をすると、「今日は私、本人の投稿です！」と明かしてファンを喜ばせた。
【写真】「ママさんべっぴんさんや」川崎春花と母親の2ショット
そして「予約の取れないカフェに行きました 全てが繊細で美味しかったです」「マミーとおデート！ありがとう」と記すと、写真6枚を公開した。1枚目は店の前で両手を頬に当てて立つ川崎の写真。このポーズは、投稿の最後にハッシュタグを添えて「#はるぽふポーズ」「#してみました笑」と紹介している通り、昨年12月の投稿で初めて披露した決めポーズだ。イチゴをあしらったケーキの皿を持つと「あーん」と大きく口を開けた姿や、フルーツたっぷりのパフェを手に笑顔を浮かべる姿も。そして最後は「マミー」との2ショットだった。投稿を見たファンは「本人の投稿嬉しいです」「はるぽふポーズ、キタ〜〜」「春ちゃんの笑顔がホントに可愛い」「ママさんべっぴんさんや」「大活躍を楽しみにしてるで〜」など、たくさんのコメントが寄せられていた。昨年の川崎は29試合に参戦し予選通過は17試合。トップ10に入ったのは1試合のみと苦戦し、メルセデス・ランキングは76位でシード権も喪失してしまった。しかし保有する複数年シード権を行使せずファイナルQTに出場。15位でフィニッシュし、自力で今季前半戦の出場権を獲得した。ファンは今季の巻返し、そして2024年以来となるツアー通算6勝目を飾ることを楽しみに熱い声援を送る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみ&小祝さくらが東京ドームでプロレス観戦 「100年に一人の逸材」の引退試合に熱い声援！
パッティングの名手・鈴木愛 子供たちと遊ぶおもちゃのゴルフでも妙技炸裂？
【写真】「ママさんべっぴんさんや」川崎春花と母親の2ショット
そして「予約の取れないカフェに行きました 全てが繊細で美味しかったです」「マミーとおデート！ありがとう」と記すと、写真6枚を公開した。1枚目は店の前で両手を頬に当てて立つ川崎の写真。このポーズは、投稿の最後にハッシュタグを添えて「#はるぽふポーズ」「#してみました笑」と紹介している通り、昨年12月の投稿で初めて披露した決めポーズだ。イチゴをあしらったケーキの皿を持つと「あーん」と大きく口を開けた姿や、フルーツたっぷりのパフェを手に笑顔を浮かべる姿も。そして最後は「マミー」との2ショットだった。投稿を見たファンは「本人の投稿嬉しいです」「はるぽふポーズ、キタ〜〜」「春ちゃんの笑顔がホントに可愛い」「ママさんべっぴんさんや」「大活躍を楽しみにしてるで〜」など、たくさんのコメントが寄せられていた。昨年の川崎は29試合に参戦し予選通過は17試合。トップ10に入ったのは1試合のみと苦戦し、メルセデス・ランキングは76位でシード権も喪失してしまった。しかし保有する複数年シード権を行使せずファイナルQTに出場。15位でフィニッシュし、自力で今季前半戦の出場権を獲得した。ファンは今季の巻返し、そして2024年以来となるツアー通算6勝目を飾ることを楽しみに熱い声援を送る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
川崎春花が人気カフェの前で「はるぽふポーズ」 母親との2ショットも大公開「ママさんべっぴんさんや」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみ&小祝さくらが東京ドームでプロレス観戦 「100年に一人の逸材」の引退試合に熱い声援！
パッティングの名手・鈴木愛 子供たちと遊ぶおもちゃのゴルフでも妙技炸裂？