ミズノの2026年モデル!? 『JPX ONE』『同Select』ドライバーが適合リスト登録
現地5日、R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、ミズノの2026年モデルと思しき未発表プロトタイプが登録された。モデル名は『JPX One Driver』（左用も有り）と『JPX One Select Driver』（左用とVersion2も有り）で、計5つのヘッドが確認できる。
【画像】少し小ぶり!? コレが『JPX ONE Select』ドライバー
モノクロのソール画像からは確認できないが、識別マーキングで気になるのは、フェースに「NANOALLOY」の記載があること。また、同じ『JPX ONE』名称でフェアウェイウッド（右用4つ、左用3つ）とハイブリッド（右用4つ、左用2つ）も登録され、いつでも試合で使える形になっている。
北米ミズノは、SNS投稿で「世界初登場。ONE.7.2026」として、4日前に当該ドライバーと見られるシルエットのティザー動画を公開。また、日本で昨年夏に展開済みの『Mizuno Pro M-13/M-15/FLI-HI』の3モデルを現地で正式発表した。当該ドライバーに関して、北米のゴルファーの反応は以下の通り。
「さて、STZ-220を交換する必要がありますが、タイミングは完璧です?」「これを試してみたい。形は完璧そうだ」「STのウッドが大好きでした。次はどんな景色が見られるのか楽しみです」「私のゴルフプロの友人の一人は、まだ発売もされていないのに、これが2026年のドライバーオブザイヤーだと言っています」「ミズノのドライバーは最も過小評価されている」 15日に開幕するPGAツアー「ソニー・オープン・イン・ハワイ」や、DPワールドツアー「ドバイ招待」でいきなり投入する選手は現れるのか。飛ばし屋のマルコ・ペンジら契約プロたちの動向を注視していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】少し小ぶり!? コレが『JPX ONE Select』ドライバー
モノクロのソール画像からは確認できないが、識別マーキングで気になるのは、フェースに「NANOALLOY」の記載があること。また、同じ『JPX ONE』名称でフェアウェイウッド（右用4つ、左用3つ）とハイブリッド（右用4つ、左用2つ）も登録され、いつでも試合で使える形になっている。
北米ミズノは、SNS投稿で「世界初登場。ONE.7.2026」として、4日前に当該ドライバーと見られるシルエットのティザー動画を公開。また、日本で昨年夏に展開済みの『Mizuno Pro M-13/M-15/FLI-HI』の3モデルを現地で正式発表した。当該ドライバーに関して、北米のゴルファーの反応は以下の通り。
「さて、STZ-220を交換する必要がありますが、タイミングは完璧です?」「これを試してみたい。形は完璧そうだ」「STのウッドが大好きでした。次はどんな景色が見られるのか楽しみです」「私のゴルフプロの友人の一人は、まだ発売もされていないのに、これが2026年のドライバーオブザイヤーだと言っています」「ミズノのドライバーは最も過小評価されている」 15日に開幕するPGAツアー「ソニー・オープン・イン・ハワイ」や、DPワールドツアー「ドバイ招待」でいきなり投入する選手は現れるのか。飛ばし屋のマルコ・ペンジら契約プロたちの動向を注視していく。
