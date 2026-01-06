『ストリートファイター』実写映画のザンギエフ話題 17人のビジュアル公開で「再現度がかなりの本気」
対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』を原作とする実写映画『Street Fighter』（2026年10月16日全世界公開）のビジュアル＆映像が公開中。ケンやリュウなど17人のビジュアルがネット上で話題になっている。
【写真】激似！完全再現されたザンギエフ 『ストリートファイター』実写ビジュアル
筋肉モリモリのケンやリュウ、そして再現度が高いザンギエフなどの姿にネット上では「実写映画、ザンギエフとガイルは良い感じなんだけど、後が…」「実写版ストリートファイター、再現度がかなりの本気具合で原作へのリスペクトを感じる。特にザンギエフw」「ザンギエフ役がザンギエフすぎるwwwてかザンギエフやん」などの声が出ている。
主要キャスト17人はケン役をノア・センティネオ、リュウ役をアンドリュー・小路、春麗役をカリーナ・リャンが担当する。
豪鬼役はジョー“ローマン・レインズ”アノアイ、ベガ役はデヴィッド・ダストマルチャン、ガイル役はコーディ・ローデス、火引弾役はアンドリュー・シュルツ、ドン・ソバージュ役はエリック・アンドレ、ダルシム役はヴィドゥユト・ジャームワール。
マイク・バイソン役はカーティス“50セント”ジャクソン、ブランカ役はジェイソン・モモア、バルログ役はオーヴィル・ペック、ザンギエフ役はオリヴィエ・リヒタース、エドモンド本田役は後藤洋央紀、ユーリ役はレイナ・ヴァランディンガム、ジョー役はアレクサンダー・ ヴォルカノフスキー、カイル・ムーニー、キャミィ役はメラニー・ジャーンソンが名を連ねる。
同シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録した。現在までシリーズ累計販売本数は5700万本を誇るなど世界中でロングセラーを記録し、近年ではeスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めている。
