【WWE】RAW（12月29日・日本時間30日／フロリダ・オーランド）

【映像】やたら目立つホーガン“そっくり”な男性ファン

女子王座を巡る壮絶な3WAYマッチが決着した直後、リング上の勝者をも凌ぐインパクトを放つ“ある人物”が画面に映り込み、ファンを騒然とさせた。最前列で狂喜乱舞するその姿は、かつてマット界を席巻した「伝説的ヒーロー」そのもので、ファンからは驚きの声が上がった。

試合は王者ステファニー・バッケルが、ラケル・ロドリゲスが放った渾身のテハナボム（パワーボム）を“横取り”する形でニッキー・ベラから3カウントを奪って王座死守に成功。

この狡猾な結末に会場が騒然とする中、リングサイドで拳を突き上げる一人の男性ファンにカメラがフォーカスされた。

その男性ファンは、昨年7月に亡くなったレジェンドであるハルク・ホーガンの現役時代を彷彿させる黄色の筋肉隆々Tシャツと赤のバンダナを着用。逞しい体つきや豊かな口髭までもがソックリな、まさに“令和のホーガン”とも言える熱狂的な出で立ちであった。

この衝撃の映り込みに、ネット上は「ホーガンいるw」「ホーガン歓喜」「めっちゃ似てる」と大盛り上がり。非情な結末への不満も吹き飛ぶほどの存在感に、多くのファンが熱い視線を送っていた。（ABEMA／WWE『RAW』）