干支に合わせて「午」にちなんだミニ企画展が開かれている＝２０２５年１２月、横須賀市自然・人文博物館

横須賀市自然・人文博物館（同市深田台）で２月１日まで、今年の干支（えと）「午（うま）」をテーマにしたミニ企画展「馬とウマにちなんだ自然のなかまたち」が開かれている。馬の頭骨や名前に「馬」や「ウマ」が入る昆虫や植物など１０点超が展示されている。

同館では巳（み）年の２０１３年から干支にちなんだミニ企画展をスタートし、今回の目玉は馬の頭骨の実物だ。馬は草をすりつぶして食べるため、臼歯が大きく発達。馬の生態への理解のきっかけにしてもらう狙いがある。

英語名に「Ｈｏｒｓｅ（馬）」が入っている生き物の標本も並んでいる。馬のてい鉄に似ていることから「Ｈｏｒｓｅｓｈｏｅ Ｃｒａｂ」と呼ばれるカブトガニやタツノオトシゴなどの標本も見られる。全国に植生する「ウマノスズクサ」「ウマノアシガタ」「ウマノチャヒキ」や昆虫も紹介している。

学芸員の中島広喜さん（海洋生物学）は「名前から馬が人の生活に身近だったことを感じてほしい」と話し、企画とパネル制作を担当した山本薫さん（植物学）は「年始から気持ち新たに、ウマの名前がつく生物にも興味を持ってもらいたい」と呼びかけている。

入館無料。午前９時〜午後５時。月曜休館（祝日の場合は翌日）。問い合わせは、同館電話０４６（８２４）３６８８。