齋藤飛鳥、“俳優としての現在地”語る パープルセットアップ×お団子ヘアの“おめかしコーデ”で「anan」表紙
【モデルプレス＝2026/01/06】齋藤飛鳥が、1月14日発売の雑誌「anan」2479号（マガジンハウス）のスペシャルエディション表紙に登場。
【写真】齋藤飛鳥「ずっとお話してみたかった」密かに思いを寄せていた憧れの芸能人
今号は、「チョコレートLOVE2026」特集。スペシャルエディション表紙＆グラビアには、乃木坂46の1期生として活動後、現在はテレビドラマや映画などにコンスタントに出演し、1月末に公開される「クスノキの番人」では長編アニメーション映画で初めて声優にも挑戦するなど、俳優として活躍の場を広げている齋藤が登場する。撮影では、「チョコレートLOVE」という特集タイトルに絡め、自分自身のためにチョコレートを楽しむ齋藤の様子を、3つのフォトストーリーで表現。甘いひとときを過ごす齋藤を覗き見するような、そして時に一緒に楽しむような、スイートなグラビアが完成した。
フォトストーリーは、3つのシチュエーションで展開。リラックスできる“おうち空間”でドーナツを頬張る「おうちでゆるゆるチョコタイム」、テーブルにザッハトルテやエクレア、焼き菓子などをたっぷり並べ、優雅なアフタヌーンティーのような雰囲気を楽しむ「オトナのチョコタイム」、そしてふわふわのチュールドレスを纏い、齋藤自身がプレゼントに変身する「大切な人へ贈るチョコタイム」と、それぞれまったく異なる姿や表情をキャッチした。
特に表紙となったパープルのセットアップ×お団子ヘアの「オトナのチョコタイム」は、テーブルいっぱいのスイーツを用意し、いつもより背伸びしたオシャレを楽しむ“秘密のひととき”をイメージして撮影。グラビアの最後には、フォトストーリー内に登場する6つのチョコレートのインフォメーションも掲載されている。
インタビューでは、フォトストーリーの中で気になったチョコレートについて語ったほか、俳優としての自身の現在地についても言及。取材中、「穏やかに」という言葉を何度も口にしていた齋藤は、撮影中にフォトグラファーやスタッフから「こんな表情で！」「こんなポーズもお願いします！」と四方八方からリクエストを受けても嫌な顔1つせず、むしろその状況やコミュニケーションを楽しみながら撮影に臨む姿が印象的であったという。「自分なりによりよいバランスに近づきつつある」と語る齋藤の、いま紡がれる言葉とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】齋藤飛鳥「ずっとお話してみたかった」密かに思いを寄せていた憧れの芸能人
◆齋藤飛鳥「anan」チョコレート特集に登場
今号は、「チョコレートLOVE2026」特集。スペシャルエディション表紙＆グラビアには、乃木坂46の1期生として活動後、現在はテレビドラマや映画などにコンスタントに出演し、1月末に公開される「クスノキの番人」では長編アニメーション映画で初めて声優にも挑戦するなど、俳優として活躍の場を広げている齋藤が登場する。撮影では、「チョコレートLOVE」という特集タイトルに絡め、自分自身のためにチョコレートを楽しむ齋藤の様子を、3つのフォトストーリーで表現。甘いひとときを過ごす齋藤を覗き見するような、そして時に一緒に楽しむような、スイートなグラビアが完成した。
◆齋藤飛鳥、チュールドレス纏いプレゼントに変身
フォトストーリーは、3つのシチュエーションで展開。リラックスできる“おうち空間”でドーナツを頬張る「おうちでゆるゆるチョコタイム」、テーブルにザッハトルテやエクレア、焼き菓子などをたっぷり並べ、優雅なアフタヌーンティーのような雰囲気を楽しむ「オトナのチョコタイム」、そしてふわふわのチュールドレスを纏い、齋藤自身がプレゼントに変身する「大切な人へ贈るチョコタイム」と、それぞれまったく異なる姿や表情をキャッチした。
特に表紙となったパープルのセットアップ×お団子ヘアの「オトナのチョコタイム」は、テーブルいっぱいのスイーツを用意し、いつもより背伸びしたオシャレを楽しむ“秘密のひととき”をイメージして撮影。グラビアの最後には、フォトストーリー内に登場する6つのチョコレートのインフォメーションも掲載されている。
◆齋藤飛鳥、自身の現在地語る
インタビューでは、フォトストーリーの中で気になったチョコレートについて語ったほか、俳優としての自身の現在地についても言及。取材中、「穏やかに」という言葉を何度も口にしていた齋藤は、撮影中にフォトグラファーやスタッフから「こんな表情で！」「こんなポーズもお願いします！」と四方八方からリクエストを受けても嫌な顔1つせず、むしろその状況やコミュニケーションを楽しみながら撮影に臨む姿が印象的であったという。「自分なりによりよいバランスに近づきつつある」と語る齋藤の、いま紡がれる言葉とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】