BMSG新星「STARGLOW」RUI・KANON・ADAM、グループ結成後初ドラマ出演 Wテーマ曲にも抜擢【TOKYO 巫女忍者】
【モデルプレス＝2026/01/06】ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）のRUI（ルイ）、KANON（カノン）、ADAM（アダム）が、女優の莉子が主演を務める1月7日スタートの日本テレビ系ドラマ「TOKYO 巫女忍者」（深夜24時59分〜※関東ローカル）に出演決定。あわせて、ドラマのテーマ曲を務めることもわかった。
【写真】BMSG新星メンバー、結成後初ドラマ出演で忍者姿
BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ボーイズグループ・STARGLOW。圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力で支持を集める彼らが、グループ結成後初となるドラマ出演を果たす。3人が演じるのは、妖の執行官・玖條誠真（渡辺いっけい）直属のエリート忍者部隊。主人公・白石澄（莉子）の前に立ちはだかり、戦いののろしが上がる重要な局面でその姿を現す。
さらに、ドラマのテーマ曲として、STARGLOWの楽曲「Moonchaser」と「My Job」の2曲が決定。登場人物たちの揺れ動く感情に寄り添うエモーショナルなナンバー「Moonchaser」と、疾走感溢れるビートがアクションシーンを盛り上げる「My Job」。異なる魅力を持った2つの楽曲が「実写×生成AI」という革新的な映像世界とリンクし、物語をよりドラマチックに彩る。
本作は、江戸の風情が残りながらも“妖化”の病がはびこる2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女・澄（莉子）が、悩み傷つきながらも、力強く成長していく姿を描く。
最大の見どころは、実写×最新AI技術を融合させた、革新的な映像表現。生成AIをフル活用しながら、「妖」や「異能の剣」といった壮大な世界観を創り出し、実写ドラマの表現を新たな次元へと引き上げる。（modelpress編集部）
「TOKYO 巫女忍者」に、RUI・KANON・ADAMで出演させていただきます。本当にありがたいですし、僕は役を演じることがとても好きなので、本当に嬉しいです。そして、テーマ曲には僕たちのプレデビュー曲「Moonchaser」や、デビューシングルに入っている「My Job」が使われます。とてもありがたいです。是非、「TOKYO 巫女忍者」ご覧ください。
「TOKYO 巫女忍者」、エリート忍者役で出演させていただきます。AIを使ったドラマという前代未聞の作品なので、どのように撮影するのか想像がついていませんでしたが、いざスタジオに入るとあったのは巨大な画面のみ。ここでどう映るんだろうと思っていましたが、プレイバックを見るとまるでそこにその世界があるように見えて不思議でした。未来のドラマの制作風景を想像させられるような作品に携われたことが光栄ですし、演技のお仕事も頑張りたいなと改めて思いました！ありがとうございました！！
このたび、「TOKYO 巫女忍者」にエリート忍者役で出演させていただくことになりました。自分にとってドラマ撮影は初めてでしたが、監督さんをはじめ、現場がとても温かく、楽しく撮影することができました。僕たちの楽曲もテーマ曲として使われていますので、是非ご覧ください！
