FRUITS ZIPPER月足天音、生け花披露で絶賛相次ぐ「センス良すぎる」「まさに才色兼備」
【モデルプレス＝2026/01/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が5日、自身のInstagramを更新。生け花を披露し、反響が寄せられている。
【写真】ふるっぱーメンバー「センス良すぎる」生け花で才能開花
月足は「生けました」と紹介し、松や菊、南天を用いた華やかな正月花を披露。「いつもは教科書で学んでるけど、今日は自由に生けていいよ〜！って母に言われたので思うがままに！！！」「＃草月流」と自由な感性で表現したことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「素敵〜！」「生けてる姿も美しい」「多才ですごい」「センス良すぎる」「家に飾りたい」「まさに才色兼備」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆月足天音、生け花を披露
◆月足天音の投稿に反響
