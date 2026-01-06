【2026年1月】ラブすぽプロ野球トークショー日程まとめ 巨人・ロッテ・ヤクルトの選手・OBが登壇！

プロ野球ファンにとって、シーズン開幕を待ちわびる1月。ラブすぽでは、そんなファンの皆様の熱量を高めるべく、現役選手やOBによるトークショーを立て続けに開催いたします！

今月は、読売ジャイアンツ、千葉ロッテマリーンズ、東京ヤクルトスワローズから豪華ゲストが続々と登壇。グラウンド上では見られない、選手たちの素顔や本音に迫るイベント日程をご紹介します。

1月9日（金）「巨人の現役投手が豪華共演！『ナシガチFes!! 2026』」

新年最初のイベントは9日、読売ジャイアンツの高梨雄平投手と大勢投手による『ナシガチFes!! 2026』！

今回は「第一部」と「第二部」の二部制で開催いたします。

ブルペンの柱としてチームを支える高梨投手と大勢投手が、マウンドを飛び出し、会場でも抜群のパフォーマンスを披露。仲の良い二人が繰り広げるテンポの良い掛け合いは必見です。ここでしか聞けない舞台裏話も飛び出すかも！？ そんなナシガチのお二人の濃密な時間をお届けします。

1月13日（火）「千葉ロッテマリーンズ・美馬学さん」

13日は、昨年９月に惜しくも現役引退を発表された千葉ロッテマリーンズの美馬学さんが登場します。15年間にわたるプロ野球生活に区切りをつけ、来季からはサブロー新監督のもと、二軍投手コーチとして選手とチームをサポートする立場に。今後の意気込みや目標についてたっぷりと語っていただきます。

また、本イベントではトークショーだけでなく、ラブすぽ恒例、美馬さんとの「ツーショット撮影会」も実施予定！

ご来場の皆さん全員で、美馬さんに「お疲れ様でした！」の想いを届けましょう。

1月19日（月）「元東京ヤクルトスワローズ・坂口智隆さん×西田明央さんトークショー＆スリーショット撮影会」

現役時代は東京ヤクルトスワローズの先輩・後輩の間柄としてプレーし、今もなお大の仲良しとして知られる坂口智隆さん×西田明央さんのお二人が『ラブすぽ』トークショーに登場。

来シーズンの巻き返しを誓う池山新監督率いる東京ヤクルトスワローズ。

現在は野球解説者として活動している坂口さんと、現役時代は“扇の要”として投手陣を支えたキャッチャー西田さんが、OBだから分かる視点で、来シーズンのスワローズ戦力分析や強化ポイントに鋭く迫ります。

そのほか、セ・リーグ他球団の戦力予想や、お二人の現役時代の思い出＆ここでしか聞けない秘話、チームメイトとの思い出などを語る、スワローズファン必見の120分！！

トークショー初MCとなる“グッチ”坂口さん。その姿を見られるレアな機会です！お見逃しなく！

1月23日（金）「東京ヤクルトスワローズ・田口麗斗投手トークショー＆ツーショット撮影会」

昨季オフに続き、東京ヤクルトスワローズ背番号「34」田口麗斗投手が『ラブすぽ』トークショーに登場いたします！

本トークショーでは司会でお馴染みのDJケチャップさんとともに、2025シーズンの総括をはじめ、ウインターリーグや自主トレの秘話、そして来季への思いや意気込みを田口投手にたっぷり語っていただきます。

キャンプイン直前！ご来場の皆さんで、田口投手に来シーズンの活躍を願うエールを送ろう！

選手と間近で触れ合える「ラブすぽトークショー」。2026年の野球観戦をより楽しむための第一歩として、ぜひ会場へ足をお運びください！