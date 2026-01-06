６日前引けの日経平均株価は前営業日比３５８円７８銭高の５万２１９１円５８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１２億７９６４万株、売買代金概算は３兆４４６億円。値上がり銘柄数は１２９８、対して値下がり銘柄数は２７３、変わらずは３２銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は銀行・保険・証券など金融セクターが強い動きを示したほか、石油株や不動産株に高いものが目立ち、全体相場もリスクオンの流れを維持している。日経平均は一時最高値を上回って推移する場面があった。ただ、前日に大きく買われた半導体関連は買い一巡後に伸び悩む銘柄も散見され、つれて日経平均の上げ幅も縮小した。前日の欧州株市場でストックス・ヨーロッパ６００指数が最高値をつけたほか、米国ではＮＹダウが最高値を更新するなど、世界的な株高の流れに東京市場も乗る形となっているが、日経平均は前日に１５００円近い上昇をみせていたこともあり、目先利益確定の動きが上値を押さえた。なお、個別株は値上がり銘柄数が全体の８割を占めた。



個別ではディスコ＜6146＞が高く、レーザーテック＜6920＞も買われた。東京電力ホールディングス＜9501＞が上値を追い、日立製作所＜6501＞も物色人気。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクも高い。トヨタ自動車＜7203＞が堅調。日鉄鉱業＜1515＞が値上がり率トップに買われ、大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞、ウシオ電機＜6925＞、ネクステージ＜3186＞も値を飛ばした。半面、きょうも売買代金トップとなっているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞だが株価の方は軟調、フジクラ＜5803＞も冴えない。住友電気工業＜5802＞が売られ、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞も安い。中部電力＜9502＞が大幅安、養命酒製造＜2540＞の下げも目立つ。



