円売りからドル売りに、ドル円往って来い ポンド9月来高値 メキシコペソ上昇 円売りからドル売りに、ドル円往って来い ポンド9月来高値 メキシコペソ上昇

東京朝は日経大幅続伸を受け円売りで始まりドル円は一時156.80円手前まで上昇したが、その後はドル売りに押され156.20円台まで下落。往って来いの展開。ユーロドルは1.1737付近まで上昇、きのうの高値を上回った。ポンドドルは1.3558付近まで上昇し昨年9月19日以来の高値をつけている。



メキシコペソは対ドルで上昇に転じている。麻薬カルテルを巡り米国の次の標的はメキシコとの見方が広がっているが、メキシコ大統領は米の軍事介入の可能性は低いとしている。メキシコは米国の要求に応じており、米政府とは連携・協力関係にあると主張。



アナリストも米のメキシコ軍事介入はないと予想している。第1にシェインバウム大統領は国民に人気で正当に選出された大統領であること。第2にメキシコは米国の主要な貿易相手国で4000万人のメキシコ人が米国に住んでいるためだ。

