気象庁によりますと、1月6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とする地震がありました。

高知県内は東部・中部・西部で震度3を観測しています。

この地震による津波の心配はありません。



気象庁によりますと6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とする地震がありました。

震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。

この地震による津波の心配はありません。





高知県内で観測された震度は、以下の通りです。【震度3】高知市、安芸市、南国市、土佐市香南市、香美市、奈半利 町、田野町、芸西村、日高村、黒潮町。【震度2】室戸市、須崎市、宿毛市、四万十市、東洋町、安田町、北川村、馬路村、本山町、大豊町、土佐町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、津野町、四万十町。【震度1】土佐清水市、大月町、三原村。高知県によりますと、いまのところ県内で被害の情報は入っていません。この地震の影響で、JR四国は土讃線と予土線の全線で一時運転を見合わせたため遅れが生じています。土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線、中村・宿毛線は通常通り運行しています。四国電力によりますと愛媛県の伊方原発に異常はないということです。