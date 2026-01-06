６日午前１０時１８分ごろ、島根県東部を震源とし、鳥取県西部と島根県東部で震度５強を観測する地震があった。地震の規模を表すマグニチュードは推定６・２。地震当時に実家の島根県松江市に帰省中の本紙・恩田諭記者（４７）が当時の様子を伝えた。

最初は強風で家（一軒家）がガタガタ鳴っているなと思っていた。その音がどんどん地響きのように大きくなり、約１分にわたって激しい縦揺れとともに続いた。父が数日後に喜寿（７７歳）を迎えるため、５日の夕方から松江市内の松江しんじ湖温泉の旅館に両親と姉と自分の家族４人でお祝いするための宿泊をし、朝食後に帰宅して１時間もたっていない時間だった。

家には母以外の３人がこたつに入り、テレビを見ていた。母は正月用の飾りを近所の公民館に持って行くため、自転車に乗っていた。実家のこたつに入り、自分は家の柱にもたれかかっていたが、風の音だと思ったその後はものすごい縦揺れになり、家族のスマホの緊急地震速報がけたたましい音で鳴り響いていた。

外ではまだ２日に積もった雪が残っており、寒さも厳しい。屋根からの落雪も頻繁にある。そのため、部屋では石油ストーブがついていたが、縦揺れのためか、ストーブが倒れることもなく、ストーブの上に置いていたやかんも倒れることはなかった。その数分後にも震度５弱の地震がきた。「しばらく地震がないなと思っていたけど、大きいのがきたな、怖かったな」と自転車に乗りながらも、ただごとではないと感じた母が帰宅後に話していた。

松江市内で保育士をしている姉はこの日は午後から出勤予定だった。地震後に保育園から電話がきて、預かっている子供たちを急きょ自宅に戻すことになったそうで、その対応のために出勤時間を繰り上げてあわてて自家用車で出勤した。地震後は近所の防災無線の警戒を呼びかけるアナウンスが続き、緊急地震速報の音も約３０分は続いていた。幸いにも停電や断水などは起きていない。

自分にも続々と安否の確認が東京、大阪、島根の友人からスマホに来た。その後も余震は続いている。自分は１１年の東日本大震災の時に東京で震度５レベル、１８年の北海道胆振東部地震で震度６レベルの地震を経験したが、家屋が揺れる音がすごく、その２度と同じクラスの恐怖感を覚えた。