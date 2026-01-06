■これまでのあらすじ

聡は妻と家事育児家計を完全に折半しているが、そのせいで自分の出世が遅れたのだと不満に思っている。そんな時部下のユキと社外で会うようになり、その関係に夢中になっていくのだった。一方、ユキは同僚から聡との関係を問われ話してしまう。すると、実は聡がこれまでにも新人に手を出していると知らされて…。そういえば聡から悩みがないか聞かれたことで不安になり、聡に誘われるがままゆだねてしまったと思い出すのだった。



■元カノ登場

■何が狙いなのか■やっぱり疑われてる!?ユキとの関係にヤキモキする聡のもとに突然現れたのは、聡の元カノ。妻と結婚する前に付き合っていた女性です。そんな元カノが最近の聡についてユキと仲が良いねと指摘した上で、ユキが同僚の吉田とも良い感じだと言ってくるのですが…。どうやら社内でふたりの関係を疑う人がいるというのは本当で、元カノはわざわざそれを聡の耳に入れて反応を楽しんでいるように見えます。そんな元カノの行動には、どんな思惑があるのでしょうか…？(ネギマヨ)