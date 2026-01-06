2026年の5月下旬から、災害時に命を守るための「防災気象情報」が変わります。これまで複雑でわかりにくいといわれてきましたが、気象庁と国交省の検討会が2年半かけて新たな情報の運用の仕方をまとめました。

そこで、今回の #みんなのギモン では、「新しい防災気象情報 どう変わる？」をテーマに解説します。

■現在の防災気象情報

内藤ミカ・日本テレビ社会部記者（災害担当）

「大雨の時など避難するかどうか目安となる『防災気象情報』ですが、これまで複雑でわかりにくいといわれてきました」

「現在、気象庁などが発表している主な防災気象情報がこちらの表です。洪水等に関する情報や土砂災害、高潮とカテゴリーが分かれていてその中で危険性のレベルが分けられています」

「この気象情報は5段階の警戒レベルと結びついています」

「警戒レベルは住民がとるべき避難行動を直感的に理解できるよう、5段階で示した情報です。例えばレベル5は災害がすでに発生し命の危険がある場合に出され、『緊急安全確保』という情報が出されます」

「これらの情報をわたしたちが放送で伝える際は『○○市に大雨特別警報が発表され、これに伴い緊急安全確保が出されました』といった呼びかけをしてきました」

森圭介アナウンサー

「文言一つ一つを詳しく覚えているというよりは『紫色が4なんだ』『5が黒で命の危険があるんだ』というイメージで覚えている方が多いかもしれませんね」

斎藤佑樹キャスター

「僕も1年半news every.に携わっていますけど、正直ついていくのに本当に必死で。ちょっと見づらいかなという印象を受けますよね」

内藤記者

「ちょっと複雑ですよね。例えば、大雨特別警報はレベル5ですが、高潮特別警報はレベル4に相当する情報です。同じ特別警報という名称なのにレベルが違うんです」

「このように防災気象情報と警戒レベルの関係性がわかりにくいというのが課題でした。そこで、気象庁と国交省の検討会が2年半かけて新たな情報の運用の仕方をまとめました」

■2026年5月下旬から運用開始

内藤記者

「2026年の5月下旬から運用される防災気象情報です。どうですか？」

森アナウンサー

「横並びで単語は揃ったんですね」

斎藤キャスター

「すっきりしますね」

鈴江奈々アナウンサー

「だいぶすっきりして見えますね」

内藤記者

「まずカテゴリーは大きな河川を対象とした『河川氾濫』、大きな河川以外の川の氾濫や低い土地の浸水などを呼びかける『大雨』、そして『土砂災害』『高潮』の4つです」

「大きく変わったのはここです。『レベル5氾濫特別警報』というように警戒レベルの数字と警報などの名称がひとつにまとめて発表されることになりました」

「レベル2にあたる場合は氾濫『注意報』、大雨『注意報』とそれぞれ注意報という名称がつきます。レベル3は『警報』、レベル4にあたる情報は新しく『危険警報』という名称で統一されます。レベル5は『特別警報』です」

「警戒レベルとの結びつきを明確にすることで、住民がとるべき避難行動が直感的にわかるようにする狙いがあります」

鈴江アナウンサー

「言葉は揃ったものの『危険警報』とか『特別警報』に注目してしまうと危険と特別どっちが切迫しているんだとかって思ってしまう方もいると思うんですけど、その前にある数字に着目して数字が上がる度に切迫度合いが高くなるというふうに見ると子どもでも理解できる情報になったと思いますね」

森アナウンサー

「4＝紫、5＝黒っていうのも視覚でも分かりやすくなりましたよね」

■中小河川の場合は注意点も

内藤記者

「過去に起きた大雨の例で見ていきます」

「2024年7月、山形県を流れる1級河川最上川が氾濫し、周辺地域に被害が出ました。この時、『氾濫発生情報』が発表され、同時に警戒レベル5の緊急安全確保も出されました」

「こうした場合、2026年5月以降は『レベル5氾濫特別警報』と発表されます。ただ、2026年5月以降注意しないといけないのが中小河川の場合です」

「この情報は気象庁や国交省など国から出されるものですが中小河川の多くは都道府県が管理しています」

鈴江アナウンサー

「管理しているところが違うんですね」

内藤記者

「しかも中小河川は川の数も多く、都道府県がすべての川の状況を確認することや情報発信することが難しい場合もあります。そういう時は気象庁が雨の量をみて『レベル5大雨特別警報』というかたちで発表するケースもあるということです」

森アナウンサー

「一級河川などの大きい川のときには河川氾濫で見て、小さい河川の場合には大雨として、言ってみれば広いエリアで見るということなんですね」

内藤記者

「情報の出し方も変わってくるということなので、大きい河川と中小河川で分けて考えてもらえたらと思います」

瀧口麻衣アナウンサー

「ちなみにいま北日本などで雪に注意が必要な季節だと思うんですが、大雪はこの中に入るんでしょうか」

内藤記者

「この中には入っていないんです。大前提として警戒レベルはあくまでも避難行動をよびかけるものです。大雪とか暴風などの場合、外の避難所にむやみに避難するよりも家にとどまる方が安全な場合もあると思います。ですのでこの情報には含まれません」

「シンプルにはなったのですがまだまだ難しいと考える方もいると思います。複雑に考えず困った時は警戒レベルの数字を見て『4までに逃げる、全員避難』ということを意識してほしいと思います」

（2025年12月16日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

