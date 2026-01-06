「じゃあ家事だけできるように稼いでくれるわけ？」甘えきった夫に我慢の限界！【親の介護より俺の世話でしょ？ 第4話】
■これまでのあらすじ
仕事と育児に加え、倒れた実母の介護をひとりですることになった美咲。夫は外面は優しいが、妻の前では何もしないダメ夫だった。期待するだけムダだと割り切り奮闘するなか、ある夜、夫が「癒してあげよっか？」と言い出して!?
家事も育児もワンオペな上に母の介護が加わり、私は毎日もうへとへとになっていました。そんな私に…なんの誘い？
こんなに忙しくしている私に夫の相手をする余裕あるように見える？ それで私が癒されると本気で思ってる？えっ、この人何考えてるの？
その後、母が無事に退院し、リハビリのサポートのために私は今まで以上に実家に行く機会が増えるようになりました。それについて夫がまたしても駄々をこねだして…。
は「これから家事はきっぱり折半にしましょう」と宣言。それぐらい言えばさすがに自分でやるかと思ったのですが…。
夫を甘く見ていました。ダメ夫は、とことんダメ夫だったのです。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里
(フィクション・スタジオ)