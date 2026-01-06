両備グループはきょう（6日）、鳥取・島根で発生した地震の影響により、高速バス「出雲線」（ももたろうエクスプレス）について米子道で通行止めが発生しているため、本日運行予定だった岡山～出雲便を運休するということです。

運休対象となるのは以下の便

■運休対象便

・岡山駅西口8:10発→出雲市駅行き (運行会社: JRバス中国)※途中運休

・岡山駅西口9:40発→出雲市駅行き (運行会社: 両備バス) ※途中運休

・岡山駅西口11:30発→出雲市駅行き (運行会社: 中鉄バス)

・岡山駅西口15:00発→出雲市駅行き (運行会社: 日ノ丸自動車)

・岡山駅西口18:30発→出雲市駅行き (運行会社: 一畑バス)

・出雲市駅10:20発→岡山駅西口行き (運行会社: 一畑バス) ※途中運休

・出雲市駅14:30発→岡山駅西口行き (運行会社: JRバス中国)

・出雲市駅16:30発→岡山駅西口行き (運行会社: 両備バス)

・出雲市駅18:20発→岡山駅西口行き (運行会社: 中鉄バス)

両備バス運行の9:40岡山駅発便については有渓で折り返し、岡山に戻っているとということです。

＊ももたろうエクスプレスは、両備ホールディングス、中鉄バス、ジェイアールバス中国、一畑バス、日ノ丸自動車の5社による共同運行路線です。

両備グループによりますと、グループが運行するその他の公共交通機関については、通常通り運行しているとのことです（11時30分現在）。