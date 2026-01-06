¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢´Ý´¢¤ê¡õ¥Ù¥ë¥È»Ñ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡× ¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ÇEVIL²¼¤·¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ
¡¡¸µ½ÀÆ»²È¤Ç¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬1·î4Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥ì¥¹¥éー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤«¤é¤ä¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤¿´Ý´¢¤ê¤Î¥¦¥ë¥Õ¤Î»Ñ¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥Éー¥à¡×¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥éー¥Ç¥Ó¥åー¡£EVIL¡Ê38¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Âè50ÂåNEVERÌµº¹ÊÌµé¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è!¡×¡ÖºÇ¶á¸«¤¿µ»¤Ç1ÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£