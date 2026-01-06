¤»¤¤¤í¤Î»È¤¤Êý¤â²òÀâ¡ªºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¡ÖÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤µ¤Ã¤È¾ø¤·¡×
ºÇ¶á¤Á¤Þ¤¿¤ÇÏÃÂê¤Î¤»¤¤¤í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤à¤º¤«¤·¤½¤¦¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¼Â¤Ï¡¢¿©ºà¤òµÍ¤á¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¤Î¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ÊÄ´ÍýÆ»¶ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªË»¤·¤¤Æü¤Ç¤âµ¤Éé¤ï¤ººî¤ì¤ë¡È¤»¤¤¤í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
レシピを教えてくれたのは
今泉久美さん
料理家。中華料理をはじめ、手軽でしゃれた家庭料理で大人気。直径約30cmのせいろを愛用し、家族3人分のおかずを作るのに活用中。
¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý
1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë
¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
3¡¥¾ø¤¹
Åò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£
¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª
¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤»¤¤¤í¤Î¥â¥ä¥â¥äQ¡õA
Q¡¥¤»¤¤¤í¤Ï¤É¤³¤Ë¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
A¡¥É÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤³¤¦¡ª
¤»¤¤¤í¤Ï¤«¤Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ãª¤Î±ü¤Ê¤É¼¾µ¤¤¬äÆ¤â¤ê¤¬¤Á¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏNG¡£É÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¡ý¡£
Q¡¥¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ë·ê¤Ï¤¢¤±¤ë¤Î¡©
A¡¥¤¢¤±¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª
¤¢¤±¤ë¤È¾øµ¤¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤Î½Á¤±¤Ê¤É¤Ç¤»¤¤¤í¤ò±ø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤±¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª
Q¡¥»È¤Ã¤¿¤éÀöºÞ¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©
A¡¥ÀöºÞ¤ÏNG¡ª
ÀöºÞ¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ä¤«¤¿¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¤ó¤Ç¿¡¤¤Þ¤¹¡£±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤ï¤·¤ò»È¤Ã¤ÆÎ®¿å¤ÇÀö¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÚÆù¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤µ¤Ã¤È¾ø¤·
ÆÚÆù¤Î»é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤´¤Þ¤À¤ì¤¬¹ç¤¦¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä200g
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä1¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¢£A¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡º½Åü¡¢¿Ý¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¼ò¡¡±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï¼ò¾®¤µ¤¸2¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£
2¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¤»¤¤¤í¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢ÆÚÆù¤ò¤Î¤»¤ë¡£¶¯²Ð¤Ç7 ~ 8Ê¬¾ø¤·¡¢´ï¤Ë¤È¤êÊ¬¤±¤ÆA¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬461kcal¡¿±öÊ¬2.3g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
²Ð²Ã¸º¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¿©ºà¤òµÍ¤á¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤â¤»¤¤¤í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£ÆÚÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¤´¤Þ¤À¤ì¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡ª¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¾ø¤·¤ª¤«¤º¤ò¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
