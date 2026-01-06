きょうの山形県内は、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で大雪となっているところがあります。

【写真を見る】山形県内 夕方にかけて大雪の所も 交通障害や落雪などに警戒

きょう夕方にかけて大雪による交通障害や屋根からの落雪などに注意・警戒が必要です。

午前９時過ぎの鶴岡市です。横殴りの雪が降り、木々が大きく揺れています。

道路標識などが雪に覆われ、ライトを付けて走行する車も見られます。

こちらは午前９時過ぎの河北町です。大粒の雪で視界が悪く、歩きながら傘に積もった雪を払う人や、雪の止み間にスノーダンプで雪かきをする人の姿も見られました。

街の人「河北町外から通勤しているが渋滞で凍結事故とかが心配なのと通勤時間がいつもより時間がかかるのが心配」

あす午前６時までに予想される２４時間降雪量は、いずれも多い所で山沿いで５０センチ、平地で３０センチとなっています。

予想よりも上空の寒気が強まった場合は、警報級の大雪となる可能性があります。

気象台は、大雪による交通障害や屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれなどに注意するよう呼びかけています。