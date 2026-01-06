「マジか」「ショックすぎる」日本に飛び込んできた衝撃の発表にSNS騒然！「終わってる」「また大暗黒期の到来か…」
イングランドの名門マンチェスター・ユナイテッドは１月５日、ルベン・アモリム監督の解任を電撃的に発表した。
2024年11月に就任したポルトガル人指揮官は、低迷しているチームを立て直せず、昨季はプレミアリーグで15位に終わった。
ただ、今シーズンはここまで８勝７分け５敗の６位。物足りなさはあるものの、再建に向けて進んでいただけに、このタイミングでの更迭に、SNS上では次のような声が上がった。
「マジか」
「アモリム解任とか終わってる」
「だめだ...アモリム解任がショックすぎて、まじでなにしていいかわからん。 まじでなんで解任したんだろ？」
「アモリム解任でグラスナー有力とかカオス」
「このタイミングでアモリム解任してチームが上向くわけないと思うがな もうCL権は絶望的だと思うが、フロントが何とかしてくれんのか?」
「アモリムのサッカー希望持ってたんだけどな また大暗黒期の到来か...」
「アモリムの成績に賛否があるのは当然だけど、クラブの体質を変えるといいながら数年かけて全く進歩が見られないユナイテッドの組織そのものに失望が大きすぎる」
「人間味あって好きやったからショックやなー 解任するにしても絶対今じゃない」
「さすがに酷いってハナシか。勝率５割に全然届かずじゃ」
「辛い。アモリム可哀想すぎる」
果たして、政権交代は吉と出るのか、凶と出るのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
