工藤静香が自身のInstagramを更新し、愛犬とのお散歩ショットを披露した。

■2026年も全力疾走を予告した工藤静香

【写真】日差しを浴びながら愛犬たちと散歩に出かける工藤静香

工藤は「皆さま（ハートマーク）本年も宜しくお願い致します!!」と新年の挨拶をファンに届けた。続けて「レコーディング、シンフォニックコンサート、夏のコンサート、そして海外（予定）コンサート ディナーショー などなど。あっという間に時が過ぎてしまいそうです 笑」と2026年に予定されているスケジュールを伝えた。そして「とにかく健康が1番ですね！お互いに身体に気を付けて、心穏やかに良い年にしましょうね」と綴った。同時に公開されたのは、ニット帽をかぶり万全の寒さ対策をしている工藤が、愛犬とともにお散歩している日常のワンシーンだ。

1枚目は、愛犬たちのそばで輝くような笑顔を見せている工藤の姿、続けてぎゅっと愛犬を抱きしめている様子（2枚目）、さらに「後姿に萌え～」とコメントが添えられた愛くるしい愛犬のバックショット（3枚目）も。

SNSには「みーんなかわいい！」「しーちゃんの笑顔がまぶしい」「わんちゃんたちに癒されます」とファンからの歓喜の声が続々と集まっている。

