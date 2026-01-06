¿·À¤ÂåJ-R&B¥·¥ó¥¬ー¡¦HIKKA¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖChange¡×MV¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê
¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Ê¤¬¤é¡ØNUMBER SHOT 2025¡Ù¡Øa-nation 2025¡Ù¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµé¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î³Ú¶Ê¡ÖLeft ¡õ Right¡×¤Î¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤¬Ê¨¡¹¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·À¤ÂåR¡õB¥·¥ó¥¬ー¤ÎHIKKA¤¬¡¢1·î7Æü¤Ë¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¥º¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Æü21»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖChange¡×¤ÎMV¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖChange¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ40¶É¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ïー¥×¥ì¥¤¤¬·èÄê
¡ÖChange¡×¤Ï¡¢Ê¿À®J-R¡õB¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëR¡õB¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡Ô¥¬¥é¥Ã¤ÈChange my life¡Õ¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò²Î¤¦¡¢Ê¿À®¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿À¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë¶Á¤¯³Ú¶Ê¡£Á´¹ñ40¶É¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ñ¥ïー¥×¥ì¥¤¤â·èÄê¤·¤¿¡£
Ê¸»ú¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¼ª¤ÇÍÎ³Ú¶Ê¤ò³Ð¤¨²Î¤¦»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿HIKKA¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢ËÜ³ÊÇÉR¡õB¥µ¥¦¥ó¥É¤ò·Ú²÷¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¡£
Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¯²ÎÀ¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£
