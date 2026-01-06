YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OPテーマ「アドレナ」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」のMVを、1月6日20時よりYouTubeにてプレミア公開することが決定した。

■楽曲と作品の世界観を鮮やかに描き出した全編アニメーションMV

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

YOASOBIは、1月4日より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマおよびエンディングテーマを担当。1月4日に配信リリースされたオープニングテーマ「アドレナ」は、原作小説『Magical』をもとに制作され、アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を鮮やかに映し出す一曲に仕上がっている。

そして、このたびプレミア公開されるMVは、YOASOBI「PLAYERS」の監督も務めた釣部東京が手掛ける全編アニメーションMV。主人公・瑞稀をはじめとした個性豊かなキャラクターたちが登場し、“ドタバタ”という言葉をそのまま体現するかのように、駆け回り、飛び交い、そしてすれ違っていく。楽曲と作品の世界観を鮮やかに描き出したコミカルな映像となっているので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アドレナ」

■関連リンク

「アドレナ」原作小説『Magical』（津山冬 著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト

https://hanakimi-anime.com/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp