STARGLOWのRUI、KANON、ADAMがドラマ『TOKYO 巫女忍者』に出演決定！STARGLOWはWテーマ曲も担当

STARGLOWのRUI、KANON、ADAMが、1月7日24時59分より日本テレビ（※関東ローカル）にて放送される、莉子主演、藤原樹（THE RAMPAGE）共演ドラマ『TOKYO 巫女忍者』に出演することが決定。さらに、STARGLOWが、ドラマのWテーマ曲を担当することも発表となった。

■3人の役どころは、主人公の前に立ちふさがるエリート忍者部隊

本作は、江戸の風情が残りながらも“妖化（ようか）”の病が蔓延る2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女・白石澄（莉子）が、悩み傷つきながらも力強く成長していく姿を描く。

ドラマの最大の見どころは、実写×最新AI技術を融合させた革新的な映像表現。生成AIをフル活用しながら「妖」や「異能の剣」といった壮大な世界観を創り出し、実写ドラマの表現を新次元へと引き上げる。

そして、このたび、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ボーイズグループ、STARGLOWのRUI、KANON、ADAMの本作への出演が決定。圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力で支持を集める彼らが、グループ結成後初となるドラマ出演を果たす。

3人が演じるのは、妖（あやかし）の執行官・玖條誠真（渡辺いっけい）直属のエリート忍者部隊。主人公・澄の前に立ちはだかり、戦いの狼煙が上がる重要な局面でその姿を現す。

さらに、ドラマのテーマ曲として、STARGLOWの楽曲「Moonchaser」と「My Job」の2曲が決定。登場人物たちの揺れ動く感情に寄り添うエモーショナルなナンバー「Moonchaser」と、疾走感溢れるビートがアクションシーンを盛り上げる「My Job」。異なる魅力を持った2つの楽曲が、“実写×生成AI”という革新的な映像世界とリンクし、物語をよりドラマチックに彩る。

■あらすじ

物語の舞台は、江戸の風情が色濃く残りながらも、人間の欲と権力が膨れ上がった、2026年の東京。この世界では、心の醜さが見た目に現れる「妖化」という病が蔓延っていた。

国の秩序を守る巫女一族の少女・白石澄（莉子）は、“祈りを刃に変える”異能の力を継ぐ巫女見習い。白石家当主でもある母・結（橋本マナミ）のもと、日々鍛錬を重ねるも、優しすぎる澄は戦う意味を見出せず、妹・静（星乃夢奈）に遅れを取り、力を操れずにいた。

そんなある日、転校生・久遠雅貴（藤原樹）と出会い、澄は初めて“恋”を知る。

しかしその恋は、世界を壊す“始まり”だった――。

久遠の正体は、白石家のせん滅を狙う忍者一族の末裔。彼は、育ての親である玖條誠真（渡辺いっけい）の命を受け、澄に接近したのだった…。

日本テレビ『TOKYO 巫女忍者』

01/07（水）24:59～25:29

※関東ローカル

※TVer・Huluでも配信

出演：莉子 藤原樹（THE RAMPAGE）

星乃夢奈 平松想乃 槙尾ユウスケ（かもめんたる）

RUI（STARGLOW） KANON（STARGLOW） ADAM（STARGLOW）

橋本マナミ 渡辺いっけい

