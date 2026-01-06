株価指数先物【昼】 節目の5万2500円台回復でいったん利食いに 株価指数先物【昼】 節目の5万2500円台回復でいったん利食いに



日経225先物は11時30分時点、前日比370円高の5万2190円（+0.71％）前後で推移。寄り付きは5万2150円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万2210円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後には5万2520円まで上げ幅を広げた。節目の5万2500円台を回復したことで利益確定に伴うロング解消や短期的なショートを誘う形から、中盤に5万2070円まで上げ幅を縮める場面もみられた。ただ、押し目待ち狙いの買い意欲は強く、終盤にかけては5万2200円～5万2350円辺りでの推移となった。



日経225先物は一時5万2520円まで買われ、節目を回復したことによる目先的な達成感のほか、ボリンジャーバンドの+3σ（5万2470円）を上抜けたことで過熱感が警戒されやすいだろう。前場中盤につけた5万2070円を再びつけてくるようだと、ショートを仕掛けてくる動きが強まりそうである。もっとも、+2σ（5万1770円）が支持線として意識されるため、5万2000円接近では押し目待ち狙いのロング対応に向かわせよう。



NT倍率は先物中心限月で14.80倍に低下している。支持線として意識されていた75日移動平均線（14.87倍）を下抜け、25日線（14.80倍）水準まで下げてきた。同線で下げ渋る動きになるようだと、NTショートを巻き戻す形でのリバランスが入りやすいとみられる。



