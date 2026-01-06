Æü·Ð225ÀèÊª¡§6ÆüÀµ¸á¡á240±ß¹â¡¢5Ëü2260±ß
¡¡6Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ240±ß¹â¤Î5Ëü2260±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ5Ëü2191.58±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï68.42±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü2714Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3528¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ40.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ5.39¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 52260¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+240¡¡¡¡¡¡ 22714
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 52260¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+240¡¡¡¡¡¡319341
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3528¡¡¡¡¡¡¡¡ +40.5¡¡¡¡¡¡ 36903
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 31780¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+335¡¡¡¡¡¡¡¡1392
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 682¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +11¡¡¡¡¡¡¡¡2482
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡2001.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3528¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ40.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ5.39¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 52260¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+240¡¡¡¡¡¡ 22714
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 52260¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+240¡¡¡¡¡¡319341
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3528¡¡¡¡¡¡¡¡ +40.5¡¡¡¡¡¡ 36903
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 31780¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+335¡¡¡¡¡¡¡¡1392
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 682¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +11¡¡¡¡¡¡¡¡2482
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡2001.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹