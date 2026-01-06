“磨き上げられたスレンダーボディ”斉藤里奈、ヘルシーヒップ大胆披露 しなやかさと色気が共存する100P
俳優・モデル・タレントとして活躍する斉藤里奈が、25歳の誕生日を記念した電子写真集『PEACH！』（講談社）を、きょう6日に配信開始した。斉藤にとって節目となる年齢を刻むアニバーサリー作品で、全100ページにわたり現在の魅力を余すところなく収めている。
【写真】ヘルシーヒップを披露する斉藤里奈
本作の最大の見どころは、日々のトレーニングで磨き上げられたスレンダーボディと、健康的な色気を放つヘルシーヒップ。水着ショットやランジェリーショットを通して、しなやかさと大胆さを兼ね備えたボディラインを披露しており、25歳という今だからこそ表現できる自然体の美しさが際立つ内容となっている。
斉藤は、撮影を振り返り「初めてご一緒する方もいる中で、あたたかい空気感を作ってくださったスタッフの皆さんのおかげで、リラックスできて、終始楽しく撮影することができました！屋外での撮影はかなり寒くて震えながら撮影していましたが、それも良い思い出です！自然に囲まれたしっとりとした写真もお気に入りです」とコメント。
見どころには「25歳のアニバーサリー写真集ということで、今までにはないような大人っぽい衣装や大人っぽい表情が見どころかなと思います。また、身体作りには常に力を入れていて、グラビアのお仕事をする度にベストを更新している!!とも言えるくらい頑張っているので、そこも見てもらえたらうれしいです」と明かしている。
ファンに向けて「日頃から応援してくださる皆さんのおかげで、25歳のアニバーサリー写真集を出すことができて、とても嬉しいです。読者の皆さんに楽しんでもらえるようなカットが盛りだくさんだと思うので、最後のページまでじっくり見てもらえたらと思います。これからも応援よろしくお願いします！」と呼びかけている。
斉藤は2001年生まれ。埼玉県出身の女優・モデル・タレント。「ミスマガジン2022」で受賞し、本格的にグラビアデビュー。2023年に大学を卒業後、ドラマ・映画を中心に活動している。
