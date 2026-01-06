松田龍平主演ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』豪華キャスト6人一挙発表
俳優・松田龍平が主演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（9日スタート／毎週金曜 後11：15）の共演者が解禁された。
【写真】強めの見た目！髪を明るくイメチェンした高橋ひかる
本作は、田舎の温泉街を舞台に、松田演じる“探偵兼発明家”一ノ瀬洋輔に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという“ゆるさ”満載、だけど時に笑えて涙する、心が温まる物語。
松田×脚本・監督の沖田修一の最強タッグのもと、高橋ひかる（高＝はしごだか）、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、そして光石研という各世代を代表する演技巧者たちが出演することも発表されたが、そんな本作をさらに盛り上げる豪華キャストとして原田美枝子、濱田岳、夏帆、中島歩、きたろう、村雨辰剛という実力派たちの出演が決定した。
さらに、3人組ロックバンド・My Hair is Badが主題歌を担当することも決定。本作のために書き下ろした楽曲「ここで暮らしてるよ」が、物語をより一層盛り上げる。
【第1話（9日放送）あらすじ】
西ヶ谷温泉にある廃業した実家の温泉旅館「ゆらぎや」で、失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明品の開発に勤しむ探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）は、町の人の依頼に応えながらゆるく平穏な日々を過ごしていた。そんなある日、幼なじみの不動産屋・清水としのり（大倉）が客を連れてやって来る。町にやってきた田舎暮らし系の動画配信者・南香澄（片山）に「ゆらぎや」の一室を貸してあげてほしいというのだ。しかし洋輔は即座に断り、仕方なく香澄は引き下がるが…。どこかおかしな探偵・洋輔に興味を抱いた香澄は「探偵をつけてみた」動画を投稿したところプチバズり。さらに洋輔の周りには、異常に口が悪い商店の娘・酒井あおい（高橋）や、洋輔とつるむ友人・清水や室町圭（水澤）などおかしな町人ばかりが目に入り、ますます気になった香澄は洋輔を追って動画を投稿し続けることに。そんな中、洋輔が松茸農家・山村康一（村松利史）の依頼で松茸泥棒の捜索をすることになり…!?
