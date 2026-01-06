STARGLOW・RUI、KANON、ADAMがグループ結成後初のドラマ出演 「Moonchaser」「My Job」がWテーマ曲に決定
5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのRUI、KANON、ADAMが、生成AIをフル活用した日本テレビ系ドラマ『TOKYO 巫女忍者』（7日スタート、毎週水曜 深0：59〜深1：29※放送後、TVer・Huluで配信）に出演することが6日、発表された。Wテーマ曲には、STARGLOWの「Moonchaser」「My Job」に決定した。
【写真】エリート忍者部隊！STARGLOWのソロカット
本作は、江戸の風情が残りながらも“妖化（ようか）”の病がはびこる2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女・白石澄（莉子）が、悩み傷つきながらも、力強く成長していく姿を描く。
最大の見どころは、実写×最新AI技術を融合させた、革新的な映像表現。生成AIをフル活用しながら、「妖（あやかし）」や「異能の剣」といった壮大な世界観を創り出し、実写ドラマの表現を新たな次元へと引き上げる。
今回は、BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生したSTARGLOWのRUI、KANON、ADAMの出演が発表された。グループ結成後初となるドラマ出演を果たす。3人が演じるのは、妖の執行官・玖條誠真（渡辺いっけい）直属のエリート忍者部隊。主人公・澄の前に立ちはだかり、戦いののろしが上がる重要な局面でその姿を現す。
さらに、ドラマのテーマ曲として、STARGLOWの楽曲「Moonchaser」と「My Job」の2曲が決定。登場人物たちの揺れ動く感情に寄り添うエモーショナルなナンバー「Moonchaser」と、疾走感あふれるビートがアクションシーンを盛り上げる「My Job」が、革新的な映像世界とリンクし、物語をよりドラマチックに彩る。
