齋藤飛鳥、お団子ヘアで“スイート”なグラビア 『anan』表紙に登場 俳優としての現在地も語る
俳優の齋藤飛鳥が、14日発売の『anan』2479号「チョコレートLOVE2026」特集（マガジンハウス）のスペシャルエディション表紙＆グラビアに登場する。
【写真】美しさとかわいさの共存…さまざまな表情で魅せる齋藤飛鳥
齋藤は、乃木坂46の1期生として活動後、現在はテレビドラマや映画などにコンスタントに出演し、俳優として活躍の幅を広げている。30日に公開される『クスノキの番人』では、長編アニメーション映画で初の声優挑戦も控えている。
撮影では、特集タイトル「チョコレートLOVE」にちなみ、“自分自身のためにチョコレートを楽しむ”齋藤の姿を、3つのフォトストーリーで表現。甘いひとときを過ごす様子を覗き見するようでありながら、時に一緒に楽しんでいるかのような、スイートなグラビアが完成した。
インスタグラムで「＃さいとうあすかめし」を発信し、インタビューでも「おいしいものが大好き」と語るなど、食通としても知られる齋藤。そんなパーソナリティと今回の特集テーマに合わせ、フォトシューティングのテーマは「齋藤飛鳥×至福のチョコレート時間」に決定した。衣装やメイクも異なる3パターンのシチュエーションで、多種多様なチョコレート菓子に囲まれた姿を撮影。まるで甘い香りが漂ってくるような、至福のグラビアとなっている。
フォトストーリーは、「おうちでゆるゆるチョコタイム」「オトナのチョコタイム」「大切な人へ贈るチョコタイム」という3つのシチュエーションで展開。リラックスできるおうち空間でドーナツを頬張る姿や、ザッハトルテ、エクレア、焼き菓子をテーブルいっぱいに並べた優雅なアフタヌーンティー、さらにふわふわのチュールドレスを纏（まと）い、齋藤自身が“プレゼント”になる演出まで、それぞれまったく異なる表情と雰囲気を見せている。
中でも表紙に採用されたのは、パープルのセットアップにお団子ヘアを合わせた「オトナのチョコタイム」。テーブルいっぱいのスイーツとともに、いつもより背伸びしたおしゃれを楽しむ“秘密のひととき”をイメージして撮影された。グラビアの最後には、フォトストーリー内に登場する6つのチョコレートのインフォメーションも掲載されており、実際に同じチョコレートを購入することもできる。
インタビューでは、フォトストーリーの中で気になったチョコレートについて語るほか、俳優としての自身の現在地にも言及。「穏やかに」という言葉を何度も口にし、「自分なりによりよいバランスに近づきつつある」と現在の心境を明かしている。
