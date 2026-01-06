TWICE、コンブチャのイメージキャラクター就任 起用背景説明「エネルギッシュで健康的なイメージ」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、韓国の発酵ドリンク「TEAZEN（ティーゼン）コンブチャ」のイメージモデルに就任したことが6日、発表された。
TWICEは今後1年間、同ブランドのイメージモデルとして活動する。メンバー9人が掲載された新パッケージデザインを3月1日から順次店頭で展開。オンライン広告をはじめ、国内外でのオフラインプロモーションを展開する予定である。
TWICE起用の狙いは、同ブランドのグローバル展開を加速させること。北米・東南アジアを中心に強力なファンダムを持ち、ブランド認知拡大への高い貢献が期待されている。特に日本では、高い人気と影響力を誇り、売り上げ拡大につながると見込んでいる。
また、コンブチャの主要ターゲットであるMZ世代との高い親和性も起用理由のひとつ。MZ世代を中心とするONCE（ファンネーム）は、推しの使用商品を実際に購入しSNSで共有する傾向が強く、話題化・拡散力にも優れている。
同社は「TWICEのエネルギッシュで健康的なイメージが、健康的な炭酸代替飲料であるコンブチャの価値と非常によく合致している」とし、今後TWICEとともに“K-コンブチャ”の魅力を世界へ発信していく。
なお、「TEAZENコンブチャ」は、最適な発酵状態のコンブチャを粉末化し、フルーツフレーバーを加えた粉末スティックタイプのコンブチャである。
