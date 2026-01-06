¡Ö3¤«·î¤Ç»éËÃ´Î¤Î¿ôÃÍ¤¬¡Ä¡×Ì¾¼èÍµ»Ò¡¢4¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡¡¤¤Î¤³¤ò¶î»È¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÎÁÍý¤â¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ì¾¼èÍµ»Ò¤¬¡¢¤¤Î¤³¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿©»ö¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡¢4kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¤Î¤³¤ò¶î»È¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡Ì¾¼è¤Ï¡¢1·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·Ç¯½é²ó¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ºòÇ¯À®¸ù¤·¤¿¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¤¹¤ë¤¹¤ëº¾µ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëÌ¾¼è¡£°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç´ÎÂ¡¤Î¿ô»ú¤¬¤¹¤´¤¯°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹õÌø¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤ª¼ò¤ª°û¤ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤Ù²á¤®¡£¤ª²Û»Ò¤È¤«²ÌÊª¤È¤«´Å¤¤¤â¤Î¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ç¡×¤È¤½¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¼è¤Ï¡Ö¾¯¤·Êâ¤¯¡×°Ê³°¤ËÆÃÊÌ¤Ê±¿Æ°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¡Ö¤¤Î¤³¤È¤«³¤Áô¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤ò¾Ò²ð¡£¤¨¤Î¤¤ÈÆ¦Éå¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¡¢¤¨¤Î¤¤ò¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç´¬¤¤¤¿´Å¿É¼Ñ¤Ê¤É¡¢¤¤Î¤³¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤òÌë¿©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö3¤«·î·Ð¤Ã¤¿¤é»éËÃ´Î¤Î¿ôÃÍ¤¬Àµ¾ïÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤ë¤â¡¢¤¨¤Î¤¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¡¹¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¨¤Î¤¤Î´é¤â¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ...¤¨¤Î¤¤µ¤ó¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÈà»á¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë