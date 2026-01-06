『なんでも鑑定団』“天才詩人”の未発表スケッチ→衝撃の鑑定結果へ
きょう6日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、詩人の未発表スケッチにド級値の鑑定結果が出る。
【動画】スタジオも興味津々…衝撃の鑑定結果が出る“天才詩人”の未発表作品
お宝は3年前、蔵を片付けた際に出てきた詩人・大手拓次のスケッチブック2冊。拓次は母方の大叔父であり、詩人だったらしいが、親戚内では特に話題になることも、地元で知っている人にもほとんど出会ったことがなかった。
少し調べてみると「北原白秋旗下の三羽烏（萩原朔太郎、室生犀星、大手拓次）」と呼ばれているようだが、他の2人と知名度に雲泥の差があり、ぜひこれを機会に皆に拓次について知ってほしいというもの。そんな大手拓次の秘宝に衝撃の鑑定結果が出る。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】前田佳織里
【出張鑑定】出張鑑定in大阪府茨木市
【出張リポーター】石田靖
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
竹内俊夫（「銀座コイン」会長）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
