将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦 予選5組決勝が1月6日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。“王位リーグ”最後の1枠をかけた大一番を制するのはどちらか。

藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う予選が進行中。8組に分かれて行われる予選では、王位経験者の羽生善治九段（55）と菅井竜也八段（33）のほか、阿部光瑠七段（31）、服部慎一郎七段（26）、藤本渚七段（20）、杉本和陽六段（34）、齊藤優希四段（29）がそれぞれ挑戦者決定リーグ入りを決めている。

伊藤二冠と増田八段は、リーグ入り最後の1枠をかけて激突。伊藤二冠は5期目の王位戦出場で、第63期以来4年ぶり2度目の王位リーグ入りを目指す。一方、増田八段は11期目の参戦で、第64期以来3年ぶり2度目のリーグ入りを狙っている。

両者の公式戦対戦は過去6戦で、両者3勝3敗。本局は振り駒で増田八段の先手番となり、矢倉の出だしとなった。藤井王位とともに現代の将棋界をけん引する伊藤二冠、2月に開幕する棋王戦挑戦者の増田八段による注目の一戦を制するのはどちらか。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠・増田康宏八段 「大盤」勝つカレー

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲増田康宏八段 3時間17分（消費43分）

△伊藤匠二冠 2時間59分（消費1時間1分）

