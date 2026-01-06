6日（火）、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が行われ、Bコート第1試合では1回戦の市立高知商業（高知）と日本航空（山梨）のカードが行われた。

第1セットは日本航空が序盤から中盤にかけて5連続ポイントを取り16-8と大きくリードをする。日本航空の勢いあるサーブやブロックで猛攻を仕掛けると市立高知商業は対応しきれず、25-10と大きく点差をつけて日本航空がセットを奪う。

第2セットは市立高知商業が粘りのあるバレーで序盤に長いラリーを制する。しかし日本航空の４連続サービスエースにより、ラリーが続いていた展開から一気に11-6と点差を離していく。4年前の同大会で全国制覇を果たし、日本航空の主将を務めた前嶋悠仁（明治大学4年）の弟である前嶋巽の活躍もあり、そのまま勢いに乗った日本航空は11連続ポイントを奪うなど、25-11でセットを連取。ストレート勝利を収めた。



快勝で1回戦を突破した日本航空。7日（水）に行われる2回戦では弘前工（青森）vs 佐賀学園（佐賀）の勝者と対戦する。

■試合結果

日本航空（山梨） 2-0 市立高知商（高知）

第1セット 25-10

第2セット 25-11