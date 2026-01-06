元スペイン代表DFのジェラール・ピケが考案したエンターテイメント系7人制サッカーの世界大会「KINGS WORLD CUP NATIONS BRAZIL 2026」が、日本時間1月4日に開幕。日本代表は初戦でアメリカ代表に2−5で敗れ、黒星スタートとなった。試合翌日、日本代表のプレジデント（オーナー／PKのみ選手としても出場）を務める大人気ゲーム配信者の加藤純一が、ABEMAの独占インタビューに応じ、敗戦直後のロッカールームで選手たちに送った“激しい檄”の裏側を明かした。

【映像】加藤純一が「強烈PK」を決めた瞬間

初戦のアメリカ戦、加藤は自らPKを決めるなど意地を見せたが、チームは失点を重ねて敗北。試合後、加藤は「全員正座して、僕も（正座して）」と、車座になって緊急ミーティングを行ったという。

そこで加藤が伝えたのは、勝敗以前の“戦う姿勢”についてだった。「負けたことが悔しいんじゃなくて、お前らがこんなもん、俺が選んだ選手たちがこんなもんかって思われたことが悔しい」と吐露。さらに、「まだ絶対に余力は残ってるし、100%出し切った奴ってたぶん1人もいなくて、それが俺は一番嫌」と、完全燃焼できていないチームの現状を憂いた。

チームには元Jリーグ選手なども含まれているが、加藤は「日常的に負けてきている連中なんだったら、こんな負けなんて経験しているはずなのに、なんでクヨクヨしてるんだ」と指摘。その上で、「素人のおじさんがめちゃめちゃ喝を入れました」と語り、選手たちに次のような強烈なメッセージを送ったという。

「明日俺と顔を合わせる時に、俺の熱さが最下位でありたい。『加藤さんそんな熱量じゃ勝てませんよ』って言えるような顔つきと熱量で来い」

「選手は絶対にできる」と信頼も口に

40歳でサッカー未経験の自分が一番熱くなっている現状を憂い、意地とプライドを求めた加藤。次戦は日本時間1月8日、レジェンドFWセルヒオ・アグエロ率いる強豪・アルゼンチン代表との対戦が控えている。

加藤は「選手たちは俺よりも絶対に才能もあって、努力もしてきているやつらなんだから、絶対にできるはず」と信頼を口にしつつ、「脳みそのリミッターを外してやれ！って言いました」と語った。

崖っぷちの日本代表。プレジデントの魂の叫びは、選手たちに届くのか。運命の第2戦に注目が集まる。

（ABEMA／キングスW杯）

