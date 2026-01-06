「ずーっと同じボブ」ならコレ！ シャレすぎずイイ♡【大人のこなれボブ】

大人女性に似合う「こなれボブ」は、長く同じヘアスタイルを続けてきた人のイメージチェンジにおすすめ。髪の動きや洗練されたシルエットが、自然な抜け感を演出してくれそうです。今回は、年齢を重ねても自分らしく楽しめそうな【大人のこなれボブ】をピックアップします。派手すぎず地味すぎない絶妙なバランスが、大人の日常にフィットしそう。

軽やかさが旬なムードを演出するウルフボブ

ヘアスタイリストの@nico_saki.0420さんが、「かなり軽めなスタイルに」と紹介しているウルフボブ。ボブのまとまりやすさにウルフカットのようなエッジィさを漂わせるレイヤーカットが加えられ、軽やかな仕上がりです。くびれのあるシルエットにより、小顔に見せる効果にも期待できるかも。

カジュアル & モードなぱつっとボブ

こなれ感が演出されたぱつっとラインのボブスタイル。ラフな仕上がりが大人女性ならではの洗練された雰囲気を引き立ててくれそうです。ヘアスタイリストの@amimotokiさんは、「カジュアルモードな雰囲気で丸くないすっきりシルエット」とコメント。上品さとカジュアルさのバランスが絶妙です。

ハイライトで立体的に見せるシンプルボブ

こちらは、髪のツヤが引き立つシンプルなボブスタイル。程よい丸みと整えられたカットラインが上品な雰囲気です。ハイライトを組み合わせていることで、髪に陰影が生まれ立体的な仕上がりに。シンプルでありながら華やかさを演出できるヘアスタイルです。

透明感カラーが映えるウェーブボブ

こちらのボブは、コンパクトなシルエットと透明感のあるカラーがおしゃれ。@nico_saki.0420さんによると「26ミリコテでパーマ風に」とのこと。カールアイロンが苦手な人は、パーマをかけても◎ ボブヘアのカールアイロンを使ったアレンジとしても、参考になりそうです。おしゃれなこなれ感のあるボブは、今年のヘアチェンジ候補にぜひ加えてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nico_saki.0420様、@amimotoki様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri