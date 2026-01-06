普段から妹猫のおしりのニオイを嗅いで怒られる兄猫。いつもは多少怒られる程度ですが、この日はいつもと様子が違っていて…？まるでマンガのような光景となった兄弟ゲンカがかわいすぎると反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で7.4万回再生され、「神回すぎて、ずっと笑いっぱなしｗ」「つむちゃん、乙女にそんな事しちゃダメ」「コントみたいw」といったコメントが寄せられています。

【動画：兄におしりを嗅がれるのが嫌いなネコ→怒られてもやめなかった結果…『まるでマンガのような光景』】

妹のおしりが大好きな兄猫

YouTubeチャンネル『ソリ耳ネコもすけのパパ物語』に投稿されたのは、兄妹猫がまるでマンガのような光景でケンカをする様子です。ある日、兄猫の「つむぎ」くんが妹猫の「さつき」ちゃんのおしりの匂いを嗅いで怒られていました。

ですが、つむぎくんはさつきちゃんのおしりのニオイが癖になるのか、何度怒られてもニオイを嗅ぎに行ってしまうそう。お兄ちゃんだからって、何度も女の子のおしりを嗅いじゃいけません！

まるでマンガのような動き

また別の日に二匹の様子を見てみると、先日のケンカとは様子が違っていたといいます。通常のケンカなら、さつきちゃんが飛びかかってケリケリしたり、ちょっとカジカジしてつむぎくんが反省したところで終わることが多いのだとか。

ですが、今回のケンカは、二匹とも後ろ足で立ち上がり、前足を使って交互に猫パンチを繰り出しています！よくあるマンガの「ポカポカポカー」と叩きあう姿にそっくり。どこかで見たことのあるような光景に思わず笑みがこぼれてしまいます。

この衝撃的なケンカ姿に、飼い主さんたちも思わず大爆笑。家族ですら見たことのない行動に、思わずみんなで笑ってしまったんだそう。

普段は仲良しさん

今回はケンカをしている二匹にフォーカスを当てましたが、普段はとっても仲良し。先ほどの一連のやり取りが終わった後も、つむぎくんが反省してすぐに仲直り。顔をくっつけて仲良く一緒に寝ています。

本当は仲が良いからこそ、紹介したような可愛らしいケンカが成り立つのかと、思わず納得してしまうのでした。

投稿には「さつきちゃん、強いｗ」「本当にマンガのワンシーンみたいでかわいい」「つむぎの反省が切ないｗ」「笑いすぎて涙出てきた」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ソリ耳ネコもすけのパパ物語』さまでは、今回紹介した二匹以外にも両親の「もすけ」くん、「たんこ」ちゃん、同じく兄妹猫の「こころ」ちゃんの可愛い姿を見ることが出来ますよ。

つむぎくん、さつきちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ソリ耳ネコもすけのパパ物語」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。