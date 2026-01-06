「猫はこたつで丸くなる」という歌があるように、猫ちゃんが温かい場所を好きなことを知っている人は多いでしょう。そんな猫ちゃんの冬の楽しみ方が、2万再生を突破して話題となっています。猫ちゃんが幸せそうに薪ストーブの前で暖を取る光景には、「冬眠の季節まっしぐら」「薪ストーブの暖かさは最高だもんね」と共感の声が寄せられています。

薪ストーブをつけることにした飼い主さん

ストーブの前で幸せそうにくつろぐ猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『毛玉 #たぬベリアン』。

投稿には、炎が揺れる薪ストーブの前でくつろぐ1頭の猫ちゃんの姿が映っていました。寒さも本格的になってきたある日、飼い主さんはお部屋を温めようと薪ストーブに火をつけることに。オレンジ色の温かい炎が揺れる光景を眺めていると、なんだか心もぽかぽかしてきます。

すると、そこに小さなお客さんがやってきたとのこと。それは、キジトラ柄が素敵な長毛猫の毛玉ちゃん。温かい場所を見つけた毛玉ちゃんは、薪ストーブの前でくつろぎ始めるのでした。

あまりの気持ち良さに野生を失ってしまう毛玉ちゃん

薪ストーブの前にやってくると、ストーブの前に置いてあった猫ちゃん用ハンモックにごろんと横になった毛玉ちゃん。安心しきった表情が薪ストーブの気持ち良さを物語っています。

そして、しばらく経つとストーブの方へと体の向きを変えたそう。そんな毛玉ちゃんの様子を見に、飼い主さんが近くまで寄ってみると…毛玉ちゃんはとろんとした目で飼い主さんを見上げてきたといいます。その姿は、完全に野生を失っていたとのこと。

そうして、温かいストーブの前で飼い主さんと一緒の時間を過ごす毛玉ちゃん。きっと、その穏やかな時間は毛玉ちゃんにとって、この上ない幸せの瞬間であることでしょう。

野生を失っていない日には…

そうして薪ストーブに野生を奪われてしまった毛玉ちゃんですが、日によっては野生を保っていることもあるのだとか。そんな日は、ストーブの中で揺れる炎の温かさに身をまかせて、まったりとした時間を楽しんでいるといいます。

そんな毛玉ちゃんの穏やかな光景が、投稿を見た人に癒やしを届けてくれるのでした。

薪ストーブの前で野生を失う毛玉ちゃんの光景には、「もうシベリアに帰れないですね」「程よくローストされてるｗ」「猫は暖かいとこも涼しいとこも1番よく知っている」と絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『毛玉 #たぬベリアン』では、そんな毛玉ちゃんをはじめとする猫ちゃんたちの穏やかな日常の風景が投稿されています。

