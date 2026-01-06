「ピンポンパンポーン！」に母「えぇっ！？」迷子の息子がデパートでアナウンスさせた『衝撃の内容』

今回は知人のA子さんに聞いた、今から約30年前の心臓が止まりそうになった出来事をご紹介します。賑やかなデパートで子どもを3人連れての買い物はまさに戦場！ そんな中、起こったのは「長男の迷子」……ではなくて！？ 子育て中の方なら、人混みで一瞬わが子を見失った時のあの恐怖、きっとご経験があるはず。知人のA子さんも例外ではなく、長男の姿が見えなくなった瞬間、血の気が引くほどの焦りに襲われたと言います。しかし、その時デパートに響き渡ったアナウンスは、A子さんの想像を遥かに超える、笑えるような顛末を知らせるものでした。

子ども3人とのデパートはまさに戦場！ 予想外のアナウンスが響き渡る

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。今から約30年前、A子さんは3人のお子さんを連れてデパートへ買い物に出かけました。一番下の子がぐずり始めたのを見て、「もうそろそろ帰ろうか」と荷物をまとめ出したその瞬間、長男の姿が見えないことに気づきます。一瞬で血の気が引いたA子さんは、心臓がバクバクと高鳴るのを感じながらあたりを見渡すも、長男の姿が見つかりません。急いで「迷子センターへ！」と駆け出そうとしました……。

そんなA子さんの耳に飛び込んできたのは、デパートに響くアナウンス。焦りで頭が真っ白になりかけていたA子さんは、反射的に耳を澄まします。しかし、流れてきたのは想定とは全く違う言葉でした。

「A息子くんのお母さま、至急迷子センターまでお越しください」

え？ 呼ばれたのは私？ 息子ではなくて？

え、まさか迷子は私！？ 息子のまさかの行動に頭が真っ白に

不思議に思いながらも、急いで迷子センターへ向かったA子さん。すると、そこにいたのは、さっきまでいなくなって焦りまくっていた長男！ 長男はケロッとした顔で、まるで何事もなかったかのように立っていたのです。

「一体、どうしたの！？」と駆け寄るA子さんに、デパートの係員さんが教えてくれたのは、長男の想像を遥かに超える冷静な行動でした。