猫の「免疫力が低下」しているサイン５選

1.ご飯をあまり食べない

普段は食欲旺盛なのに、急にご飯を残したり、食べる量が減ったりするのは、体調が優れないサインの可能性があります。

免疫力が低下して、感染症などにかかってしまったり、病気が隠れている可能性があります。

また、水を飲む量が急に増えたり減ったりする場合も、体の異常を示していることがあるため、日々の食事の量と合わせてチェックするようにしましょう。

2.よく寝てばかりいる・動きが少ない

猫はもともと睡眠時間の長い動物ですが、起きている時間帯でも遊ぶ意欲を見せず、いつも同じ場所でぐったりと寝ているようなら要注意です。

体内で免疫が低下し、病気と戦うエネルギーを使っているため、体を休ませようとして活動量が減っているのかもしれません。

おもちゃへの反応が鈍い、飼い主が呼んでもすぐに来ないなど、以前と比べて明らかに「元気がない」と感じたら、体調の変化を疑ってみてください。

3.体重が減ってきた

食事の量が減っていなくても、体重が少しずつ減っている場合は、病気が隠れていたり、免疫力が低下していたりする可能性があります。猫の体重は、抱き上げたときの感覚だけでなく、定期的に測定することで正確に把握できます。

特に病気のサインが見えにくい高齢の猫は、急激な体重減少がないか、日頃から体重の変化に気を配ることが大切です。

4.目やに、鼻水が多くなった

免疫力が低下すると、細菌やウイルスから体を守る力が弱くなり、風邪のような症状が出やすくなります。その代表が、目やにや鼻水です。

透明ではなく、色がついたべたつく目やにや、粘り気のある鼻水が出ている場合は、体が炎症を起こしている証拠かもしれません。

また、くしゃみや咳を頻繁にする、涙が出ているといった症状も、免疫の働きが弱っているサインとして見過ごさずに観察することが重要です。

5.皮膚が荒れている、毛づやが悪い

健康な猫は毛並みがなめらかでツヤがありますが、免疫力が落ちると、皮膚のバリア機能が低下し、皮膚炎やフケが出やすくなります。

また、体調が悪いと毛づくろいをする回数が減り、毛並みがパサついたり、フケが多く見られるようになることも。部分的に毛が薄くなる脱毛が見られる場合も、免疫の異常やストレスなどが関わっている可能性があります。

体をかゆがる、何度も舐めているなどの様子がないか、ブラッシングの際に全身をチェックしましょう。

猫の免疫力が下がってしまう原因

強いストレス

猫は環境の変化にとても敏感で、ストレスは免疫力を下げる大きな原因となります。

引っ越しで住む場所が変わる、家族が増える（新しい人やペットが来る）、工事の大きな音を聞くといったことが、猫にとっては大きなストレスになることも。

ストレスを感じると、体内で免疫の働きを抑える物質が増えるため、病気にかかりやすくなってしまうのです。猫が安心して過ごせる「隠れられる場所」を確保してあげることが、ストレス対策の基本となります。

栄養の偏りがある食事

毎日の食事は、猫の体を作る基本であり、免疫力を支える土台です。必要な栄養素が不足したり、偏った食事を続けていると、免疫細胞が十分に働けなくなってしまいます。

特に、猫にとって重要なタンパク質やビタミン、ミネラルなどが不足すると、体力が落ち、免疫力が低下します。猫の年齢や体調に合った、質の良い総合栄養食を選び、バランスの取れた食事を与えることが大切です。

年齢による変化

猫も人間と同じように、年齢を重ねるにつれて免疫力は自然と低下していきます。若い頃に比べて病気にかかりやすくなったり、一度病気になると治りにくくなったりするのは、免疫機能が少しずつ衰えていくためです。

高齢猫は、特に体調の変化が見えにくくなるため、定期的な健康診断を受け、食事や生活環境をシニア向けに整えてあげることが重要です。

寒い、または暑すぎる環境

猫は体温を一定に保つためにエネルギーを使っていますが、部屋の温度が極端に低い、あるいは高すぎると、そのエネルギー消費が増え、体が疲れてしまいます。

その結果、免疫機能に回すエネルギーが少なくなり、免疫力が低下することがあります。特に冬場の寒さや、夏場の閉め切った部屋の暑さには注意が必要です。

猫が快適に感じる温度・湿度を保つよう心がけましょう。

免疫力を高めて猫の体を強くする方法

ストレスを減らす工夫

免疫力を高めるためには、まず猫が毎日をリラックスして過ごせる環境を作ることが大切です。

猫専用の隠れ家（ケージや段ボール）を用意して、誰も邪魔しない安心できる場所を提供しましょう。

また、毎日決まった時間に遊びの時間を作り、適度な運動をさせることで、ストレス解消や気分転換になります。飼い主とのスキンシップも、猫の心の安定に役立ちます。

質の良いご飯を選ぶ

免疫力を支えるためには、良質な食事が欠かせません。総合栄養食と書かれたキャットフードを選び、主原料に動物性のタンパク質がしっかりと含まれているかを確認しましょう。

また、体調に合わせて、獣医師と相談しながら乳酸菌やオメガ3脂肪酸などが含まれたサプリメントを検討することも、免疫力アップにつながる場合があります。

新鮮な水がいつでも飲めるようにしておくことも重要です。

部屋の温度や湿度を快適に保つ

猫が快適に過ごせる理想的な室温は、一般的に「20℃～28℃程度、湿度は50%～60%程度」と言われています。

エアコンや暖房器具を使って、急激な温度変化がないよう調整しましょう。冬場は特に、窓際など冷えやすい場所には寝床を置かないなどの配慮が必要です。

暑い季節は、風通しを良くし、いつでも涼しい場所へ移動できるように工夫して、熱中症や体力の消耗を防ぎましょう。

規則正しい生活リズム

人間の赤ちゃんと同じように、猫も規則正しい生活リズムを持つことで、体の機能が安定し、免疫力が維持されやすくなります。毎日だいたい決まった時間に食事を与え、遊び、そして十分な睡眠を取れるように導きましょう。

特に、適度な運動は、肥満を防ぎ、ストレスを発散させる効果があるため、健康な体と心を保つために非常に重要です。

まとめ

猫の健康は、日々の小さなサインを見逃さない飼い主の注意深さにかかっています。

免疫力の低下は、食欲不振や元気がないといった目立たない症状から始まりますが、ストレスや食事、環境といった飼い主が改善できる点も多くあります。

愛猫が毎日を健康で快適に過ごせるよう、愛情を持って環境を整え、「いつもと違う」と感じたら、適切な対策をとりましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)