¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¡ÖÀ¼±ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê°µ´¬¡×¡Ä¶è´Ö£´°ÌÁêÅö¡ªÅìÂçÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÖËÜ»ï¤Ø¸ì¤Ã¤¿¡×±èÆ»¤Ø¤Î¶Ã¤¤Èº£¸å
¡ÖºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò½ª¤¨¡¢Î¨Ä¾¤ËËÜÅö¤ËÎÉ¤¤£´Ç¯´Ö¤ÎÂç³ØÎ¦¾åÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ»ï¤ÎÄ¾·â¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÂè102²ó¡Ë¤Ç´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅìµþÂç³Ø¡¦½©µÈÂó¿¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤À¡£
£²ÅÙ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿È¢º¬±ØÅÁ¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£³¿Í¤Î¶è´Ö£±°ÌÁª¼ê¤¬½Ð¤¿ÀÄ³Ø¤ÎÁö¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉüÏ©¤Ç¡Ö£µ¶¯¡×¤Î°ì¤ÄÃæ±ûÂç³Ø¡ÊÂ¾¤ÏÀÄ³Ø¡¢¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢¶ðß·Âç³Ø¡Ë¤Ë¼¡¤°£·°ÌÁêÅö¤È·òÆ®¤·¤¿´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤â¡¢±èÆ»¤«¤é¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ï»²¹ÍµÏ¿¡Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£·¶è¤Ç£´°ÌÁêÅö¤Î²÷Áö¤ò¤ß¤»¤¿½©µÈ¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö£²²óÌÜ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±èÆ»¤Î¿Í¤Î¿ô¡¢À¼±ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê°µ´¬¤â¤Î¤Ç21.3Ò¡Ê£·¶è¤Î¶è´Ö¡Ë¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë£²ÅÙ¤âÎ©¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Âç³Ø¡¢Ãæ¹â¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢Í§¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×
¡Ò¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ó
ÅìÂç¤«¤é£²ÅÙ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡½¡½¡£
°ÛÎã¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿½©µÈ¤À¤¬¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÃÙºé¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ØFRIDAY¡Ù¡Ê¡Ç25Ç¯12·î12Æü¹æ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÊ¼¸Ë¸©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¡¦Ï»¹Ã³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÃ»µ÷Î¥¤ÏÃÙ¤¯¤Æ¿ÈÂÎ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÉé¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤·¤¿¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹»À¸ÅÌÂÐ¾Ý¤Î30kmÁö¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤è¤êÄ¹µ÷Î¥Áö¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¡¢¹â¹»¤«¤éÎ¦¾åÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó
Áö¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½©µÈ¤ÏÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¹â¹»£³Ç¯¤Î£´·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ê¼¸ËÎ¦¾å¶¥µ»½Õµ¨µÏ¿²ñ¤ÇÅö»þ¤Î¼«¿È¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë5000£í14Ê¬58ÉÃ94¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£Âç³Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÅìÂç¡¢³ØÀ¸Ä¹µ÷Î¥Áö¤ÎºÇ¹âÊö¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ä¡Ä¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç°ìÈÖ¤òÁÀ¤¤¸½Ìò¤ÇÍý²Ê°ìÎà¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿½©µÈ¤Ï¡¢¡ÖÅìÂç¤Ê¤é¤¹¤°¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ¦¾åÉô¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡½¡½¡£
¡ÒÅìÂç¤Ë¤ÏËÍ¤è¤êÂ®¤¤5000£í14Ê¬ÂæÁ°È¾¤ÎÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ï¥à¥ê¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¡¢Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó
È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î½Ð¾ìÎò¤¬¤¢¤ê¼Â¶ÈÃÄ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÅìÂçOB¤Î¶áÆ£½¨°ì¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¡¢400£íÁö¤È1000£íÁö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤Ë800£íÁö¤ò²Ã¤¨¡¢µ÷Î¥¤Ë¤è¤ë¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿½©µÈ¡££²ÅÙ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒÂç³Ø±¡¤ÇÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸»þÂå¡ÊÀÄ³Ø¡Ë¤Ë¡Ø»³¤Î¿À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡ØMABP¡Ù¤ÎÎ¦¾åÉô¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤¹¡£³ØÌä¤ÈÄ¹µ÷Î¥¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ó
È¢º¬±ØÅÁ¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ëº£¸å¤È¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ì¾¡¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿½©µÈ¡£Âç³Ø»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£