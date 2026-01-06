使い捨てるのもったいなーーーい！！【3COINS】の「おしゃれポリ袋」が気になる♡

シンプルながら絵柄や色味が映える「ポリ袋」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場中。たっぷりの枚数でまとめ買いできるため、いざという時にストックしておけば役立ってくれるはず。今回は手提げタイプ・ひも付きタイプのポリ袋をご紹介します。何度も繰り返し使いたくなる、おしゃれな商品をぜひお見逃しなく。

小さいバッグにも入れやすい！「手提げポリ袋：S（50枚入り）」

50枚入りの大容量でまとめ買いできるのが嬉しい手提げタイプ。形はシンプルながら、ロゴや絵柄がおしゃれで洗練されたデザインです。ポリ袋は、折りたたんで小さいバッグにかさばらず入れられるのが嬉しいところ。ちょっとした買い物や旅行中に荷物が増えた時に、頼りになりそうです。

シーズンオフの衣類収納にも！「ひも付きロールポリ袋：L（25枚入り）」

ひも付きで使いやすい、25枚入りのロールポリ袋。くすんだグレー × パープルの上品な配色がおしゃれです。縦約80 × 横約65cmと大きめなので、シーズンオフの靴やブランケットなどの収納にも活躍してくれそう。ロール状に巻けばコンパクトになり、あまり場所を取らずストックしておけるかも。軽めのアイテムであれば、ひも部分をフックに引っ掛けて吊り下げ収納もできそうです。

