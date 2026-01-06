今回紹介するのは、Instagramに投稿された二重になった猫ちゃん。普段は全然違った顔つきの猫ちゃんなのですが、このときは奇跡的に二重になったようです。投稿はInstagramにて、1.5万回以上いいねされ、たくさんの猫好きたちの注目を集めました。

猫のカツヲちゃん

Instagramアカウント「dora_me0416」に登場した猫のカツヲちゃん。白い毛並みとおでこあたりの黒毛がチャームポイントな猫ちゃんです。

普段はきゅるんとしたつぶらな瞳をしているカツヲちゃん。しかし、今回投稿主さんが目撃したのは、いつもと様子が違ったカツヲちゃんでした。

いつから二重になったの？

今回、投稿主さんがインスタにアップしたのは、なんと二重になった風のカツヲちゃん。たしかに、瞳のまわりを見てみると、二重になっています。

投稿主さん曰く、これはあくびの瞬間をたまたま撮影したときのものとのこと。体調不良などではないそうです。しかし、ここまで見事な猫の二重を撮影できるとは…投稿主さんナイスショットですね。

カツヲちゃんの二重が可愛すぎると話題に！

奇跡的に撮影されたカツヲちゃんの二重。その様子を見た視聴者からは、「可愛すぎる」「待ち受けにしたい」「誰なの！レベル」「貴重なショットだわ」「カツヲちゃん味があっていい感じ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、カツヲちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

Instagramアカウント「dora_me0416」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も猫好きにはたまらないものばかりです。

