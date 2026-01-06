背番号17にちなみ1月7日を「ショウヘイ・デー」に

米国の大リーグ専門局「MLBネットワーク」が7日（日本時間8日）を「ショウヘイ・デー」としてまる1日、ドジャースの大谷翔平投手に関連した番組を放送する。前代未聞の決断に米国のファンからも驚きの声が上がっている。

2018年のエンゼルス入りから、ドジャースでも変わらない背番号17にちなんで、放送日は1月7日となった。同日、米東部時間の午前9時にスタートし、様々な証言に加えて大谷が球史に大記録を刻んだ2試合を再放送する。2024年に大リーグ史上初めて「50本塁打＆50盗塁」を達成した試合と、昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で投手として10奪三振、打者として3本塁打を記録した試合だ。

ドジャースの地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シャイキン記者はこの番組を自身のXに「まさにショウ・タイムだ」として紹介。「背番号17を1日中を祝う」という紹介にはファンから驚きのコメントが並んだ。

「待ちきれない！」

「毎日がショウヘイの日だ」

「MLBのメディアは基本的に24時間365日、ショウヘイ・オオタニのことを取り上げているのに、1日を捧げるなんて」

「女子たちと私はこれを聞いてとても喜んでる」

「マジかよ」

「正式なショウヘイデーだ」

「特別でなくても、私は毎日ショウヘイの日を祝っちゃうの」

「今や彼は不滅ね」

あまりの肩入れに「MLBはもうすぐ、SLBに名称変更するんじゃないか：ショウヘイ・リーグ・ベースボール」という声まであった。



（THE ANSWER編集部）